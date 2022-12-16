ChatGPT被稱最強AI　打Code、寫論文無難度　取代人力指日可待

多年來，人工智慧（AI）統治世界一直是許多人擔憂、且並非不可能的事，但誰知道，這會從藝術和文學領域開始呢？藉著AI圖像生成器Dall-E 2主宰人工智慧話題數月之後，OpenAI又藉著ChatGPT回到了網路社群的討論當中。



ChatGPT不僅僅是個聊天機器人，而是上知天文下知地理、可以針對使用者問題給予相應的長篇回覆；問答解惑、寫程式和debug，甚至撰寫論文、劇本小說詩歌等等，都難不倒它，只是有時還是會出現令人啼笑皆非的答案，但都還編得有模有樣、有時也令人驚豔。

ChatGPT就是最強AI？

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ChatGPT是什麼？能做到什麼事？

ChatGPT是由OpenAI開發的自然語言處理（NLP）模型「GPT-3」延伸出的「GPT-3.5」製作的，可以透過大量數據，來分析和理解輸入文本的含義，並判斷上下文來生成相應、連貫的回應。而GPT-3這個模型也是當前最大的語言處理模型之一，擁有1750億個參數，內容大部分來自網路，包括數十萬條維基百科條目、社群貼文和新聞，讓ChatGPT能夠相當自然地組織語句。

自從上周ChatGPT開放公眾使用以來，已經吸引超過100萬人使用，社群媒體也湧現了大量用戶的測試截圖，主題廣泛，個個都在測試人工智慧的極限。

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ChatGPT有可能取代Google嗎？

外界公認ChatGPT在AI界最大的突破，就是能處理非常廣泛的主題。再者，ChatGPT以對話的方式進行互動，以人們無法企及的速度打包整理資訊，甚至能處理對話中出現的不同人物、地點和時間等資訊；可以把它理解成文字版的Siri或Alexa，但ChatGPT更能理解問題、更知道用戶想要什麼。

專家也認為，ChatGPT首先威脅到的就是搜尋引擎。比起一條條的藍色連結列表，整理好的資訊、有邏輯的解釋，似乎更吸引人。

觀察點一：ChatGPT可自行生成內容，並結合前後文意對話

目前搜尋引擎的運作方式（如Google），是匯集大量資訊，而非創造資訊。透過在輸入框輸入關鍵字，搜尋引擎會透過演算法，抓取、索引以及排序匹配的資訊，然後再由用戶尋找自己需要的內容。但ChatGPT很不一樣的是， 可自己生成內容，給出單一、即時的答案，還能結合前後文意，進行多輪對話 。

觀察點二：ChatGPT能不能判斷訊息真偽？

不過，雖然ChatGPT資料源自於大量網路內容，但也會有出錯的時候；而使用搜尋引擎可以從多個資料來源交叉對比。正如一些AI研究人員所解釋，這是因為這樣的聊天機器人基本上是「隨機鸚鵡」（Stochastic Parrots）——也就是說，它們的知識僅來自訓練數據中的統計規律，而不是像人類一樣，擁有複雜和抽象的理解能力。

甚至，Twitter現任CEO馬斯克（Elon Musk）透露，ChatGPT可以使用Twitter資料庫，且眾所皆知Twitter垃圾訊息氾濫。這表示ChatGPT必然學到了許多缺少事實核查的內容，甚至被用來生成不實的消息、惡意散播。

綜合眾多缺點來看，ChatGPT短時間內應該不會威脅到搜尋引擎。但ChatGPT仍在起步，在未來，也有可能改變我們獲取資訊的方式。

AI取代人力的那一天，終究要來臨？

不過，這也引發了另一個問題，這會不會取代一些工作？雖然許多用戶表示，根據大量測試結果，ChatGPT並不是那麼聰明，但各行各業的專業人士都開始擔心。程式可以仰賴AI、學術論文甚至可以迴避反剽竊軟體，飯碗不保、知識原創性出現危機。

根據TechCrunch與麻省理工學院的研究員兼經濟學家、風險投資者Paul Kedrosky的訪談，Kedrosky認為，「 OpenAI正在推動美國經濟100年來最具破壞性的變化 。」

在訪談中，Kedrosky用機械化的汽車工廠來比喻，指出這與自動化進入汽車工廠、並且讓汽車工人失，很不一樣，「製造工廠中的機器人雖然對在工廠工作的人們造成了破壞性的影響，並產生了令人難以置信的經濟後果，但它們並沒有轉身開始『吸收』工廠內部的一切，一個部門接著一個部門吸收。而這不僅僅是我們可以預想到的，且這是你應該預想到的。」

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用ChatGPT寫論文不是喜事一樁，是扼殺了你的思考

而在教育領域，Kedrosky也認為ChatGPT對高等教育來說也是個威脅，尤其ChatGPT用於撰寫論文可以算是剽竊，「 寫文章的目的是為了證明你可以思考，但縮短了（寫作）過程、且達不到目的 ……我們不再知道他們有沒有作弊，所以這表示，一切都必須在課堂上完成（作業）並且必須受到監督。」這都需要更多教育工作者在第一線努力，因此學校可能會變得更貴、更小。

但對於未來職業的威脅，Kedrosky仍同意比較樂觀的看法，「……只要有『顛覆』，就會有其他機會，人是會流動的，會從一個地方到另一個地方、從一個職業到另一個職業。我們不應該如此固執，認為這個技術（AI）的發展讓我們無法改變或是遷移。」

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】