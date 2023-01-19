淘寶買電視｜近年不少香港人都愛從中國內地網購電器回港，貪其定價比市場同類產品更低，又或是有更特別的配置，然而網購電器的「出事率」相當高，尤其是電視機更是不少網民「中伏」的項目，稍早前就有網民在網上開帖分享淘寶買電視的「慘痛經歷」。



淘寶買小米電視卻未做一件事、開箱即報廢

早前有網民在 Facebook 群組上開帖，透露她在淘寶上購買了一部 55” 屏幕的「小米電視 6 至尊版」，再經第三方集運公司運送回港。

本來滿心歡喜有新電視使用，殊不知開機後才發現屏幕上出現了大面積的蜘蛛網紋，懷疑在運送途中受到外部擠壓、令屏幕顯示板受損，而集運方、網店雙方都不會為運送期間出現的損害承擔責任，今次購入的小米電視已可算是報廢收場。

涉事網民在網上開帖問該部小米電視可否修理（圖 Facebook）

其他網民一問之下，帖主進一步透露她犯了不少電器網購新手的常犯錯誤 － 未有囑咐店家在運送前為電視外箱加上木製框架加以保護，雖然說木框也未能百份百保證電視不會有損傷，但對於防止速遞公司的「暴力」擠壓還是會有一定的效果。

同類型號香港有售、同價位有不少選擇？

其實從內地網購電視回港，雖然表面價格的確是頗為便宜，但如果加上運費、保養、損壞風險計算，其實毫不划算，假如不幸像上述網民般令屏幕損壞，修理的價錢已可以另外購置一部新的電視機了，是以普遍意見都不建議各位從內地網購電視機回港。

其實中國內地品牌電視機在香港都有不少經正式代理販售（例如 TCL、HiSense、Skyworth 等），價錢比日韓牌子低之餘，亦可以享有完整的保養條款。

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如果閣下真的對小米品牌特別有愛，雖然香港就並未有小米電視的行貨發售，但一樣有商戶從網上大批進口水貨到港，雖然會有一定的溢價，但就可以避免自行運送帶來的報廢風險，一樣是一個可考慮的途徑。