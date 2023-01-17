兔年12生肖 WhatsApp 開運｜2023 農歷新年將至，今年時值癸卯兔年，每年這個時候不少人都會看看流年運程、按自己所屬的生肖催吉避凶，但各位又有否想過善用 WhatsApp 的功能都可以加強運勢？



WhatsApp 方面就趁今個新年，邀請堪輿學家Caca講解十二生肖兔年運程，以及如何善用WhatsApp各種功能增進人際關係，避免溝通上的地雷位，務求讓大家新一年事事順境。

2023 兔年 WhatsApp 十二生肖開運攻略

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鼠／虎／馬／狗桃花旺、WhatsApp 一招可增強運勢？

講到流年運程，還是離不開桃花、財運、事業運，在桃花方面，鼠／虎／馬／狗四個生肖在今個農曆年都各有利好桃花的吉星以及徵象，WhatsApp 方面就建議各位可以多嘗試用文字以外的方式發訊息，例如錄音、心情回應及貼圖等以更好地傳達心意，同時又可以為特別的人在 WhatsApp 設定專屬鈴聲，以免錯過他們的訊息。

WhatsApp 貼圖功能推出以來一直是用戶間十分受歡迎的傳情功能（圖 WhatsApp）

據 Caca 所講，今年肖馬的人士桃花特旺，人緣運極佳，和陌生人初相遇都會特別投契。不過，已婚者需格外注意相關影響。當遇到不想保持聯絡的對象時可以在 WhatsApp 封鎖對方，避免招惹爛桃花。

WhatsApp 傳訊息予自己、有助建立一年計劃

有好運的生肖，自然也有運程一般的生肖，例如今年屬牛、屬雞的人士就沒有吉星護佑，行事宜低調，WhatsApp 方面就建議這些用戶可以試用一下新推出不久的「向自己傳送訊息」功能，記下不同想法及計劃，待時機成熟或來年運勢改變時就可以好好實行相關想法。

WhatsApp 的新功能「向自己傳送訊息」，可以作為好用的備忘錄使用（圖 WhatsApp）

另一方面，今年肖蛇、肖豬人士皆驛馬星動，多走動、出遊都有助運勢，而出行時 WhatsApp 就建議用戶不妨將旅途上的相片或片段上載至更新動態，又可以發送實時位置予親朋好友，邀請他們結伴同遊。

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資料來源：WhatsApp