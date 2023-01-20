抖音 TikTok 挑戰｜短片、短視頻近年在年輕人群組中越發流行，當中又以 TikTok 最多人使用，然而在 TikTok 上出現不同的「挑戰」連鎖活動，卻屢次導致參與者的身體受傷、甚至危及性命，在印尼最近就導致數十名兒童因為接受「挑戰」而受傷入院。



TikTok「龍之吐息」挑戰致灼傷食道

「龍之吐息（Dragon’s Breath）」糖果（圖 ieidiseis）

近日在印尼的 TikTok 社群中忽然興起名為「龍之吐息（Dragon’s Breath）」的影片挑戰，挑戰者需要進食一種名為「龍之吐息」的零食 － 其實就是浸泡在液態氮當中的糖果，由於殘留在糖果中的氮急速汽化，會令進食者頓時七竅生煙，尤如動畫中火龍從口中吐煙的效果，一名街頭小販製作「龍之吐息」的影片更快速地獲得過千萬觀看數字。

畫面雖然有趣，且液態氮用於食物製作之上並不違法，但由於液態氮的溫度可低至零下 210°C，可以引起即時的低溫灼傷，將其放入口中、甚至吞食絕對會引起健康問題。

印尼政府健康部門近日就發出警示，指最近收到超過 20 宗因「進食液態氮」而引致不同傷勢的報告，傷者全皆為 TikTok「龍之吐息」挑戰的參與者，他們分別皮膚被灼傷，更因為食道及內臟被灼傷而引致劇烈的腹痛以及食物中痛症狀，幸而暫時未有引致死亡個案。

TikTok「挑戰」活動無聊又危險、屢累幼童賠上性命

TikTok 在世界各地十分流行，是以未成年人士很容易會仿效當中出現的流行「挑戰」以博取觀看數，但代價往往是他們的健康甚至是性命，例如年前興起的「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」，就要求拍片者在鏡頭前閉氣，甚至要直到昏迷為止，最終令一名 10 歲女童窒息身亡。

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