iPhone 充電加速｜農曆新年長假，各位少不免會長時間出外遊玩、拜年，奈何手上的 iPhone 電力未必能支撐一整天使用，必需適時為其充電。除了日日「尿袋」隨身，想要盡快讓 iPhone 回復電量水平、讓你繼續行程？其實有幾個方法可以讓 iPhone 的充電效率提高。



5 大方法提升 iPhone 充電速度

雖然近年推出的 iPhone 已經擁有快充功能，但由於其充電速度仍然與 Android 手機有一定差距，要為 iPhone 提升充電效率，思路主要分兩方面，一為盡量利用快充、其次則為減少在充電時的耗電，最終可以整理出以下的 5 個方法👇👇👇

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【1】使用 USB-C to Lightning 充電線充電

由 iPhone 8 開始，全部 iPhone 型號都支援快速充電，其實背後所用的是 USB-PD 技術，而此技術需要 USB-C 線材與支援 PD 輸出的火牛，只要充電工具正確，iPhone 約 30 分鐘即可充至 50%。

【2】轉用黑暗模式

打開 iOS 的黑暗模式 Dark Mode，透過將大部份顯示面積變成黑色以減少耗電

要提升充電效率，另一個有效的途徑是減少手機的耗電，方法包括打開 iOS 的黑暗模式 Dark Mode，透過將大部份顯示面積變成黑色以減少耗電，這在使用 AMOLED 屏幕的機種如 iPhone 13 Pro／14 Pro 系列上就更為有效。

【3】開啟飛行模式

飛行模式可以截斷網絡連線的方式減少耗電

除了減少屏幕顯示耗電，各位亦可以將 iPhone 調至飛行模式，以截斷網絡連線的方式減少耗電，從而提升充電速度。

【4】直接關機

減少耗電的極致，當然就是「完全不用」手機

減少耗電的極致，當然就是「完全不用」手機，故關上手機作充電的話，充電效率甚至會比以上兩個方法更高。

【5】將保護殼拆除

在充電時拆除外在的保護殼，更有利熱量排解、亦可以提升充電效率。

iPhone 內加入了完善的充電保護機制，在溫度提高時會自動減少充電功率以確保安全，故在充電時拆除外在的保護殼，更有利熱量排解、亦可以提升充電效率。