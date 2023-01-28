Honda STEPWGN SPADA e:HEV混能版試駕｜超慳油7人家庭車實用抵玩

Honda STEPWGN SPADA e:HEV混能版試駕｜電動車雖好，但現在購買，無論Tesla、BMW、Benz等電動車，大都要等一、兩年才交到車，如果想買7人家庭車，選擇就更加少，還是選擇慳油的混能MPV更實際。早前Honda STEPWGN混能版終於來到香港，記者當然立刻借車來試駕，看看新車是否這麼實用及慳油！



今代Honda STEPWGN四四方方的車身設計，是向第一代STEPWGN致敬。雖然不太流線型、但記者就覺得好襟睇，都算頗「靚仔」。香港STEPWGN行貨就有3個版本，包括AIR、SPADA以及這架SPADA e:HEV混能版本。三個版本除了馬力、規格不同外，就連裝備配置都有很大分別。

Honda STEPWGN SPADA e:HEV試駕

STEPWGN AIR就走平實平價路線，配備就比較齋，包括8座位絲絨櫈、16吋鈴，仍有隱藏式後排座椅、雙區全自動空調配備 Plasmacluster 技術、智能安全系統 Honda SENSING、前座/側/窗簾式安全氣囊等，售價為$329,880。

👇👇Honda STEPWGN 2023車身細節👇👇

SPADA 1.5 Turbo版，包括7座仿皮櫈、中排大班椅、17吋鈴、電動尾門、+/-撥片、無線Apple CarPlay等，當然AIR的配備都擁有，售價為$359,880。而記者今次試的SPADA 2.0 e:HEV混能版，與1.5 Turbo版配備差不多，配合e:HEV 混能系統配e-CVT 自動波箱；i-VTEC 引擎/ AC 同步摩打，就賣$389,880。

買混能MPV最關心當然想知新車有多慳油，Honda官方數字指新車一升可行20.3km（WLTP），而記者就實試由九龍灣駕駛至大坳門來回大約30km。始終山路較多，預算油耗會比較高，可是計返都只係約6.4L /100km，以最近約23元一公升來計算，扣除埋折扣都只係$1.2一公里左右。以一架車身較重的MPV而言，的確算是頗慳油。STEPWGN e:HEV 就以引擎及摩打作動力，因應不同場合轉換不同的動力模式，例如當車輛在行駛市區時主要會以電力摩打行駛，相反於高速公路定速行駛時就會用汽油引擎行駛，同時為電池差電，所以車才這麼慳油。

試行了大約33km，油耗只是大約6.4L/100km

性能方面，STEPWGN e:HEV版本，摩打最大馬力為184ps、315Nm，駕駛時感覺雖然沒有那種澎湃動力感覺，但對於家庭車而言都已經很夠力，加速感亦都好線性，不會很「chok」，後座都坐得很舒適。

除了油耗外，車廂夠不夠闊落，亦都是大家同樣關心的重點，官方就指今代STEPWGN提供Honda史上最大車廂空間，中排大班椅設計不單止坐得幾舒服，就連1.8m高的記者試坐時，無論leg room或head room都仍有充足的位置。還有，當一拉旁邊的手把，就可以將張櫈前後左右移來移去，想如何set都得。加上同時車窗有遮光窗簾，中排乘客真確有著5星級享受。另外，不少MPV第3排座位通常比較狹窄，但這架STEPWGN都比想像中闊落，記者坐落都不會頂腳、頂頭，要彈的地方只是座椅較薄，坐起來比起中座沒那麼舒服。

👇👇Honda STEPWGN 2023收納位置非常多👇👇

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另外後排座位，比上代更易收納，單手輕力一拉條繩就自動降落地台。另外，新車難得配備電動尾門，更可以一撳設定開門角度，下次開門就會以今次設定的角度來開門，方便於狹窄的停車場開門。尾廂地台都算幾低，離地距只有大約50cm，搬重物上車都不會太辛苦。

👇👇Honda STEPWGN 2023車廂非常寬敞👇👇

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最有趣電動趟門加入「世界首創既靜電式觸模感應手把」，官方說手指一點就可以開門閂門。不過如果車主手指沒有什麼電，就算不斷輕觸都沒有反應，還是拉門把開門更實際。

今代STEPWGN真是比想像中更好渣駕駛，雖然車身很高，但過彎時不覺得飄，乘客真是可以在中座舒服到訓著。另外新車真是好慳油，配備又夠誠意，如果想買7人車 這架STEPWGN真是可以考慮。



👇👇Honda STEPWGN 2023規格及價表👇👇