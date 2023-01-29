網民問：有冇人買咗iPad好後悔？「好後悔買得遲」大推iPad Pro

每年新 iPad 推出，都有很多人問應不應該入手，到底 iPad、iPad Air，還是 iPad Pro 好。介乎於手機和手提電腦中間的 iPad，其實買回來的作用是什麼呢？近日連登就有網民開 post 問：「有冇人後悔買 iPad」，結果發現網民對 iPad 的態度非常一致。



網民：後悔咁遲買

iPad Air﹑iPad mini 和 12.9 吋 iPad Pro 的價錢可以相差數千至過萬元，根據不同的配置適合各種要求的用家使用。而連登網民對各款 iPad 的評價普遍都很正面，甚至直言覺得太遲買，經常被就快出新款的消息誤導，而沒有在第一時間入手。

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有網民指 iPad 可以享受使用大螢幕睇片，在床上使用一流，一來勝過手機的螢幕體驗，二來不會像電腦般受到位置的限制。上學的話，亦有網民表示用 iPad 方便過帶手提電腦，做到相約的功能之餘，更方便攜帶。

iPad+Apple Pencil 最佳組合

另外，亦有網民反映，同時使用 Apple Pencil 的體驗更好，有如無限張 A4 紙一般，畫畫和速寫筆記都可以，這亦是手機和電腦比較難提供的使用體驗。

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資料來源：LIHKG