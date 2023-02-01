Netflix 官方證實，在 2022 年第一季失去了超過 20 萬訂閱會員，並且有數據顯示有更多的用戶繼續轉會到其他干台。由2021年1月至2022年8月，Netflix 在全球的市埸佔有率由32%下降到27%。Netflix 終於在官網上明確表示，早前預告過的禁止分享帳號的措施，解釋如何阻止非同住用戶分享帳號。



偵測裝置方法

Netflix透過用戶的使用的 IP 地址﹑設備 ID﹑帳戶活動等信息，用來確定登錄到該帳戶的各個設備，是否連接到主要位置中。

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驗證方法

當一個新裝置在不同位置登入時，Netflix 會向主要帳戶持有人的登記電郵地址，或手機號碼發送鏈結，打開後會收到一個4位數的驗證碼。新裝置輸入成功後，允許連續7日登錄並使用該帳號。

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👇👇Netflix 禁分享帳號新措施👇👇

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持續使用要求

為確保可以持續使用Netflix，各個裝置需要至少每31日從主要位置連接一次W-Fi，並透過Netflix App或網站觀看一次內容，從而把裝置加入到「受信任」裝置清單中，一段時間內就無須驗證。

旅行/其他地點可以用？

當長時間不能連接主要位置的Wi-Fi，或有多個住所的話，系統有機會要求輸入4位數驗證碼證明會員身分，如是主要帳號所有人，就無須驗證。

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關閉裝置驗證

只要使用的裝置是連接主要帳戶擁有人的家中網絡，就不會要求驗證，但如果不屬於該網絡的話，要必須經過驗證，並不能關閉驗證功能。

Netflix 今次的措施主要針對電視裝置，非同住者難以使用電視連接到主要位置的Wi-Fi，此舉明顯想令以往分享帳號者，各自訂閱 Netflix 會藉。而可用來觀賞 Netflix 的裝置數量，就取決於訂閱方案，新措施不會影響同時觀賞的裝置數目。

資料來源：Netflix說明中心﹑9To5Mac