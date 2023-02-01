SoSIM 加價｜3HK 旗下的「百佳 SIM」SoSIM 已推出 2 年半時間，一直以十分強勁的價格優勢穩佔香港的無約 SIM 用戶群，然而就在儲值 SIM 卡實名制正式全面推行的 3 月，3HK 就會上調 SoSIM 的每月月費價格，香港平價 SIM 市場或將迎來一次「執位」。



SoSIM 宣布加價、新方案最少加 15％

今次「升級」主要調整了 SoSIM 的數據月費，其開卡價格暫時仍停留在＄33（蔡浩騰 攝）

3HK 在近日陸續向旗下的 SoSIM 用戶發出通知，指其由 3 月 1 日起將會對其本地數據月費組合進行「升級」並會在價格上進行調整， 60GB／30 日的新價為＄38，而 120GB／90日的方案新價則為＄103，對比原有的方案收費分別調升了＄5 及＄15，升幅約為 15～17％。

不過「升級版」的方案除了價格不同，SoSIM 方面亦會提供「4.5G加速神器（亦即不再限速在原先的 42Mbps）」及「YouTube數據任用」的日費通行證各 2 張予用戶使用，勉強令加價變得更為合理，然而兩張通行證的實用價值一般，尤其是「YouTube數據任用」對於每月足足有 60GB FUP 的用戶而言根本得物無所用。

無約 SIM 最抵價皇者易位？

在「升級」的影響之下，SoSIM 的開卡價雖然仍然保持在＄33，但由於後續的月費支出會稍微提升，對於價格較為敏感的用戶或會考慮市場上的其他平價選擇。

除了 SoSIM 以外，目前無約 SIM 市場上由電訊商推出的平價月費儲值卡選擇並不多，其中 csl 的 ClubSIM 以及 SmarTone 旗下的自由鳥等等本身價格甚至要比 SoSIM 加價後更高，想要更平價選擇的，相信就只有上年度推出、玩法幾乎照抄 SoSIM 的中國移動 MySIM 4G 了。

中國移動推出的 4G 版本 MySIM，其主要服務價格與升級前的 3HK SoSIM 極為相似，包括：

－購買卡價／開卡費為＄33、首 50GB 數據享 42 Mbps 限速（其後限速 128kbps）

－＄33 享有 30 日 60GB 數據用量（其後限速 128kbps） + 5,000 通話分鐘

－＄88 享有 90 日 120GB 數據用量（其後限速 128kbps） + 10,000 通話分鐘

中國移動 MySIM 與 SoSIM 一樣強調即開即用（但現在當然要經過實名認證）（圖 中國移動）

雖然基本的日常數據方案收費相近，但中國移動 MySIM 4G 在其他額外服務組合的收費則與 SoSIM 有些許出入，例如中國移動 MySIM 4G 的收取網內SMS需要收取每個計 $0.3，而 3HK SoSIM 方面，首 500 個網內 SMS 都為免費；另外，SoSIM 用戶亦可以應因自己的需要加購不同的增值服務組合，例如免費無限用 Zoom、無限影視數據、以及留言信箱等等，在使用的彈性上比 MySIM 更強。