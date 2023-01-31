WhatsApp 新私隱功能｜為了與後起之秀 Telegram 看齊，WhatsApp 近年推出不少新功能，其中一個從 Telegram 照搬過來的就有圖片／影片「閱後即焚（View Once）」功能，而在近日推送的最新版本中，WhatsApp 方面就正式加強了這個功能。



WhatsApp「閱後即焚」功能即日加強

在過去的幾個 WhatsApp 版本中，雖然「閱後即焚」圖片功能已然加入，然而接收相片的一方雖然只能閱覽相片一次，但依然可以透過手機的屏幕截圖／錄影功能將加入「閱後即焚」屬性的圖片進行紀錄，令「閱後即焚」的功能形同虛設。

「閱後即焚（View Once）」功能的原意在於只讓收取圖片／影片者只可以查看一次（圖 WhatsApp）

但就在最新版本的 WhatsApp 當中，Meta 方而就正式對「閱後即焚」功能進行補強，使接收圖片者不能進行截圖儲存的動作。根據我們的實試，目前 Android 以及 iPhone 上的 WhatsApp 皆已啟動了此防護，不過運作方式會有點不一樣。

在 Android 手機上 WhatsApp 利用了 Android 系統內置的私隱保護功能，如果打開「閱後即焚」圖片時進行截圖／屏幕錄影的動作，系統並不會進行任何通知／警示，但所截取的畫面則會通通變成黑色；至於在 iPhone 之上，就會禁止用戶在開啟「閱後即焚」媒體時進行截圖或錄影，並會在畫面上進行提示👇👇👇

而由於電腦 App 及瀏覽器版本未有支援相關的私隱保護 API，如果在電腦上收到「閱後即焚」相片／影片，WhatsApp 方面就會要求用家以作為主機的手機開啟該圖片／影片。

WhatsApp 官方「翻牆」功能 3 步可啟動

除了閱後即焚的補強，WhatsApp 早前亦正式加入「翻牆」、亦即代理伺服器支援（Proxy Server Support），原理與 VPN 類似，其實就是將連線繞過國家控制的伺服器、利用可以與外界聯繫的伺服器進行 WhatsApp 通訊，特別適用於中國、北韓這類透過識別連線類型進行針對性網絡限制的國家。

在新版本的 WhatsApp 內開啟代理伺服器支援，步驟十分簡單，只要短短一分鐘就可以做到，但需要用戶自行搜尋可用且可信的代理伺服器位址👇👇👇