小米POCO X5 香港上市｜去年相當落力推出新手機的小米，近幾個月稍為沉寂，想必是為即將到來的小米 13 國際版在蓄力，不過就在今日（2 月 7 日），他們的子品牌 POCO 就率先在港推出 2023 年首部新機 POCO X5 5G，其售價不足＄2000 起，卻能提供不俗的中階規格，究竟表現如何，《香港01》科技玩物記者就作過短暫試玩。



POCO X5 5G 上手：就是另一部典型的小米機

POCO X5 5G 雖然內置 5000mAh 大電，但機身僅重 189g，算是十分輕巧（蔡浩騰 攝）

POCO X5 5G 定位為一部中階手機，小米在這個位階推出的手機數量相當多，而且配置亦有不少重疊之處，例如 POCO X5 5G 所用到的 6.67” 120Hz AMOLED 屏幕、側鍵指模掃描以及內置的 5000mAh大電等等，就是經常見到的硬件配置，故營造出的手機亦與其他機種大同小異。

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而轉到機背，雖然小米方面保留了 POCO 系列獨有的大商標設計，但看上去仍然是沒有太突出的特色，而在香港推出的型號暫時只有 POCO X5 5G，而未有國外推出的 X5 Pro 5G，故亦只有藍色及黑色機身顏色選擇，未有 POCO 作為招牌的鮮黃色機身選擇，較為令人失望。

中階規格、表現不過不失

系統內顯示的「八核 2.2GHz 處理器」其實即是 Qualcomm Snapdragon 695（蔡浩騰 攝）

POCO X5 5G 所用的處理晶片為過去一年出場率不低的 Qualcomm Snapdragon 695，是一枚中階級別的處理晶片，較常出現在標榜性價比的機種當中，亦即是上年度 POCO X4 Pro 當中所用的同一枚，如今得以下放到更平價的 POCO X5 5G 之上；不過最平價版本的 POCO X5 5G 就只有 6GB RAM，如果真的有遊戲需要的話，購買 8GB 版本會較具潛力。

「遊戲加速」功能之下，我們以 POCO X5 5G 試運行著名耗費資源的大作《原神》，都可以得到平均 40~50fps 的輸出幀率（蔡浩騰 攝）

不過講到打機，本身 S695 的效能就未能應付太強勁的手機大作遊戲，只不過在小米自家研發的「遊戲加速」功能之下，我們以 POCO X5 5G 試運行著名耗費資源的大作《原神》，都可以得到平均 40~50fps 的輸出幀率，坦白說已算是超額完成。

4800 萬像素鏡頭表現合格

POCO X5 5G 的處理效能沒甚驚喜，同時拍攝硬件方面也是乏善可陳，其背面的三個鏡頭當中，稍為有看頭的就只有 4800 萬像素的主鏡頭，其他的廣角鏡及微距鏡則質素一般，玩味為主，對拍攝有要求的話，POCO X5 應該就難成新機首選了。

👇👇👇POCO X5 5G 實機拍攝試相👇👇👇

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POCO X5 5G 速試後評： 乏善可陳的普通手機

綜合數天下來的使用體驗，POCO X5 5G 雖然未至於令人大肆批評，但也沒有哪個方面可以抽出來大讚一番，算是一部各方面都僅僅貼著合格線的平庸機種。

不過在四平八穩的配置與表現以外，POCO X5 5G 貼著的可是＄1999 起的價錢牌，那站在性價比的立場去看待 POCO X5 5G，整件事就相對合理，如果是想在近期購買一部兒童機／老人機，POCO X5 5G 都是不錯選擇。