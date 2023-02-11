容祖兒演唱會澳門場優先／公售、購票日期及連結｜樂壇天后容祖兒等了多年終於再上大舞台，今次4月將會在澳門連開8場。而且可是究竟如何入會優先購票？以及公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



今次容祖兒演唱會演唱會將會於4月1-2、8-9、15-16、22-23日合共8場，於「澳門新濠影滙綜藝館」舉行。而今次售票方式將會分2個階段。最優先是「新濠風尚」會員、然後才到正式公售。究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

容祖兒演唱會 澳門站 2大購票方法及搶票時間

1. 「新濠風尚」會員優先搶購：2023年2月9日（四）中午12時 至2月13日（一）上午11時59分

2. 公售：2023年2月13日（一） 中午12:00 開賣



「新濠風尚」會員優先售流程

如果想利用「新濠風尚」會員優先售，便需要有Wechat微信戶口才可以，注冊成會員後便可以在內的小程式直接購買。直至2月10日中午仍然有少量位置提供選購，各位Joey fans千萬不要錯過。

容祖兒演唱會澳門場 座位表

👇👇優先售及購買流程👇👇

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「新濠風尚」會員優先售登記連結：按此前往

另外，身為「新濠風尚」會員還有獨家娛樂禮遇，包括演唱會85折購票、預留專屬最佳觀賞座位、演唱會現場免費飲品。



容祖兒演唱會 購票詳情連結：按此前往

容祖兒演唱會澳門場 何時舉行？ 容祖兒演唱會澳門場 將會於2023年4月1-2、8-9、15-16、22-23日舉行，合共8場。 容祖兒演唱會澳門場 票價如何？ 一般位 澳門幣 688 / 988 / 2000 (不設劃位)

VIP位 澳門幣 5000 / 6000 容祖兒演唱會澳門場 於哪個場地舉行？ 澳門新濠影滙綜藝館 容祖兒演唱會澳門場 如何購票？ 分為2023年2月9日的「新濠風尚」會員優先購票、2月13日公售，如想知搶購心得，可前往購票攻略。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連之前BLACKPINK香港演唱會都成功搶到飛。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

記者成功在第一日優先購買，搶購三日門券。

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以往成功搶購6大心得



技巧1｜及早登記GICC會員

想購入BLACKPINK演唱會，除了可以加入BLINK成為fans club會員增加多一次購票機會外，還需要及早登記成為GICC（綜藝館購票會員），無論BLINK會員優先或公售，都需要登入會員才可以購買，可以前往以下網站及早登記。（GICC會員登記連結）

技巧2｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

上次MIRROR演唱會優先飛都是在Cityline上開售

一台電腦開4－6個broswer同一時間數「321」是最基本的做法。

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電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧3｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧4｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧5｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧6｜早上10時／下午2時準時入網

開售當日，不要早過10時入網（BLINK presale為下午2時），因為購票網有機會將10時前入網的準買家踢走，所以太早入到去都沒有好處。安全計，早上9：59分開始準備入網才是上策，有機會10點正一開閘立刻入到去購票網買飛。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

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技巧7｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。