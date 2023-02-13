打機課金｜12歲童《王者榮耀》花5萬買皮膚、騰訊因一理由拒退款

兒童課金｜雖然中國內地年前已經對未成年人遊戲實施了時間管制，但學童沉迷遊戲、甚至私自課金的問題卻仍屢見不鮮，日前就又傳出一名 12 歲兒童因為遊戲內課金，而在短短一個月內花光父親數年積蓄。



12 歲兒子花光父親積蓄買《王者》皮膚

居於河南平頂山的朱先生，日前打算為 12 歲的兒子交學費，原以為戶口中的 4～5 萬人民幣應足以繳交 1620 元的學費，但發現支付寶支付連番失敗，遂向銀行查詢，才驚覺原本存於銀行帳戶內近 5 萬元人民幣的款項只剩下 68 元餘額，故未能支付學費。

為了查清「失款」去向，朱先生要求銀行出示戶口的交易明細，一查之下發現戶口的錢竟都是給騰訊公司支付的。

朱先生在理清頭緒之後決定詢問兒子，而其才升上初中的兒子亦和盤託出，承認過去一個月期間偷拿朱先生的手機及微信登錄《王者榮耀》，並以微信內連結的戶口直接課金購買角色皮膚，而過程中並沒有要求朱先生本人認證。

遊戲平台難監管、父建議用人臉識別

為了追回金錢，朱先生就向騰訊遊戲平台方面求助，但騰訊的工作人員回應稱，未成年人用成年人的身份信息登錄平臺玩游戲，他們也無法監管，故未能即時退款。

朱先生認為自己有一定的責任，但是網路游戲平台也有需要完善的地方，例如加設人臉識別技術作登入或交易的驗證，以規範未成年人上網行為。

未成年人上網／遊戲規範一直是中國內地的一大議題（網上圖片）

按照中國內地法例規定，未成年人玩游戲只能在每周的周五、周六、周日以及法定節假日，並且登陸時間只能在晚上 8～9 時這一個小時，而且登錄必須是實名認證，但未成年人往往還是會以各種手段取得成年人的賬號進入遊戲，甚至進行課金，而是次朱先生的兒子就是自行猜出了父親的常用密碼。

在向傳媒求助之後，目前朱先生把孩子玩游戲充值的相關資料，提交給了騰訊游戲平台。針對朱先生反映的問題，記者也反映給了騰訊集團的相關部門。對方表示，他們會聯繫業務部門盡快核實處理，給朱先生一個合理的處理結果。