ChatGPT多啦A夢神預言｜多啦A夢（ドラえもん，台譯「哆啦A夢」）雖然已經推出超過 40 年，但其中帶來的神奇法寶即使放到今日依然十分有科技感，而且當中有不少更是對現今科技的「神預言」，最近就有網民找到其中一話的內容，正是預言近期大熱的 AI 作畫以及 ChatGPT 人工問答！



《多啦 A 夢》早已預言AI 作畫 + ChatGPT？

利用人工智能作畫，又或是與 ChatGPT 人工智能進行問答等等，都是目前最炙手可熱的人工智能技術，但原來早在 1978 年刊載的一話《多啦 A 夢》當中，就預言過未來世界會出現類似的科技。

讓 AI 跟著大師的手筆作畫，費用全免

在《小學六年生》1978年5月號連載的《多啦 A 夢》，當時刊出了名為《大雄週刊》的一話，故事講述大雄因為投稿失敗而想出版自己的雜誌，後來更借來多啦 A 夢的「編輯機械人」收集讀者意見，以及利用「漫畫制造箱」讓其自行依照簡單的故事描述與作畫範例畫出漫畫。

這樣的「盈利」模式與現在人們叫 ChatGPT 寫作故事、以及在 Midjourney 等工具上作畫如出一撤，當然，要做到多啦 A 夢當中的神奇操作，還有一定的距離吧？

《多啦 A 夢》科技神預言

【1】智能手錶

在名為《進化退化放射線槍》的一話中，大雄就將收音機「進化」成一枚擁有特多功能的手錶，內有電視、錄音功能，簡直就是現世代的智能手錶，而且外型甚至還有幾分 Apple Watch 的味道…

【2】美顏App

讓自己看上去更美，似乎是古今中外人們的共同夢想，《多啦 A 夢》中就曾出現一面「說謊鏡」，只要用這個鏡子照，看起來會比本人更美，其實也就與現在手機中的美圖相機 Apps 目的如出一撤

【3】語音輸入

語音輸入是近年智能手機中必備的方便功能之一，而在 1984 年的一話中，多啦 A 夢就取出名為「會聽寫的打字機」讓大雄寫信，只要對著專用的咪高峰說話，就會自動生成文字。

【4】GPS 導航／實時位置

GPS 同樣是因為智能手機的普及而逐漸變得人人可用，而進一步應用在不同 Apps 中如 WhatsApp 等，供人自行分享所在位置，《多啦 A 夢》中就有類似的法寶「徽章追蹤器」，只要在身上別上徽章，大雄就可以在監視器中見到該人的實時位置。

【5】視像會議／網上上課

過去幾年我們習慣了的網上視像會議，在《多啦 A 夢》中早已實現，當中出現的法寶「影像播放鏡」，只要按下按鈕，無論對方在哪都能映照得到。