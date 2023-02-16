Samsung S23 電池實測｜Samsung 新旗艦機 Galaxy S23 系列即將在 2 月尾正式在香港上市，今代的規格與功能在坊間接連受到好評，但要作為一部日常用的主力機，除了功能要夠強，電池續航力亦是相當重要的因素。

有外媒早前就對 S23 系列進行了一連串的電池實測，並找來市場上最重要的競爭對手、iPhone 13 及 14 系列機種一同比併。



Galaxy S23 Ultra 續航表現有進步、惟仍稍遜於 iPhone 14 Pro Max

日前外國手機網站 Phone Arena 就找來了 Galaxy S23 系列中兩部較高階、亦是較多人追捧的 Galaxy S23+ 及 Galaxy S23 Ultra 進行電力續航表現實測，同場還加入了上代的 S22 Ultra、S22+，以方便了解今代在續航 力方面的改進。

Samsung Galaxy S23 系列今代採用電池管理更強的 Qualcomm S8 Gen 2 for Galaxy（圖 YouTube）

同一時間進行測試的還有 iPhone 13 Pro Max、iPhone 14 Pro Max 以及 Google Pixel 7 Pro 等三部在手機市場上 S23 系列的主要競爭對手。

網頁瀏覽測試

Phone Arena 的耗電測試分為兩回合進行，首先會讓各部手機在滿電的情況下進行網頁瀏覽（圖 YouTube）

Phone Arena 的耗電測試分為兩回合進行，分別會讓各部手機在滿電的情況下進行網頁瀏覽以及觀看影片，看哪一部機可以支撐更長時間。在瀏覽網頁的電池測試中，Samsung Galaxy S23 Ultra 可以連續操作 18 小時 57 分鐘，對比上代 S22 Ultra 長了足足 5 個小時，進步明顯。

而與此同時，S23 Ultra 亦比 iPhone 13 Pro Max 多撐了 5 分鐘，只不過 iPhone 14 Pro Max 就更為「長氣」，瀏覽網頁的時間就突破了 19 小時，仍然是市場最強。

影片串流測試

在第二回合，Phone Arena 就在各部手機上連續播放 YouTube 影片，而 Galaxy S23 系列可能由於屏幕的耗電更高而在這方面就明顯示弱。

（圖 YouTube）

Galaxy S23+ 的續航時間甚至比上代的 S22+ 短，而 S23 Ultra 雖然可以比上代 S22 Ultra 多播 1 個多小時，但總操作時長只有 8 小時 54 分鐘，在足足可以播放 11 小時的 iPhone 14 Pro Max 面前顯得微不足道。

Galaxy S23 Ultra 充電速度勝 iPhone

雖然電池比 iPhone 14 Pro Max 更快用完，但 Galaxy S23 Ultra 電池除了容量大，還支援快速充電功能，即使輸入水平最多僅有 45W、未達 Android 界別的頂尖水準，但已經足夠在充電時間上贏過 iPhone。

根據另一外媒 GSM Arena 的實測，以 45W 水平為 Galaxy S23 Ultra 充電，充 30 分鐘可以充至 68％，而充滿則只需要 59 分鐘，反觀 iPhone 14 Pro Max 要充滿電池需要 1 小時 52 分鐘，換言之在兩部機都耗盡電力之時，Samsung Galaxy S23 Ultra 有望更快「滿血復活」。