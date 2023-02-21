iPhone 更新耗電｜Apple 早前為了解決安全漏洞以及數個已知的 Bugs，在未有預告的情況下為 iPhone 系列手機提供 iOS 16.3.1 版本的更新，不過在功能未有太大改進的前提下，各個型號的 iPhone 更新後就出現了續航力縮短的災情。



實測 iOS 16.3.1 更新後耗電、大多數 iPhone 續航力減少

一向有為 iPhone 進行各版本電池測試的 YouTube 頻道 iAppleBytes，早前在 iOS 16.3.1 版本推送之後，就找來 6 部 iPhone 進行了耗電測試。

測試以 Geekbench 內置的電池跑分功能進行，最後發現測試中的所有機種的續航時間都有所下降，連帶電池表現評分亦一併下調，是繼 iOS 16.2 更新之後電池表現下跌最明顯的一次👇👇👇

11 部 iPhone 僅 2 型號續航力有進步

台灣網媒 Mr.Mad 就根據 iAppleBytes 的測試資料，再整合了其他用戶的測試，得出 11 部 iPhone 在更新 iOS 16.3.1 前後的續航力比較，當中只有 iPhone XS Max 以及 iPhone 11 Pro Max 的續航時間有所增加，其餘所有機種的續航時間都出現下降，當中尤以 iPhone 12 Pro Max 最為嚴重，一舉減少 42 分鐘之多👇👇👇