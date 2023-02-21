ChatGPT 速成 6 招｜Microsoft 有份投資的人工智能 OpenAI，數月前推出的語言模型 ChatGPT 近日在網上熱爆，成為眾多研究者、工程師和科技愛好者關注的話題。這款語言模型能夠通過學習和理解大量的自然語言數據，產生與人類類似的文本、對話和情境。



ChatGPT 近日在網上熱爆，成為眾多研究者、工程師和科技愛好者關注的話題。這款語言模型能夠通過學習和理解大量的自然語言數據，產生與人類類似的文本（蔡浩騰 攝）

相信不少人都已經有染指 ChatGPT，但想要利用 ChatGPT 快速完成各種工作？可以參考一下《香港01》科技玩物記者為大家歸納的 6 大速成招數。

ChatGPT 實戰攻略速成 6 招

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【1】清楚 ChatGPT 可以做甚麼

想要利用 ChatGPT 幫忙工作，首先就要理解到 ChatGPT 是一個甚麼樣的人工智能、可以用來生成甚麼內容，而目前版本當中，ChatGPT 能輸出的內容可以歸納為以下 3 類：

－資料搜尋：ChatGPT 可以回答各種不同的問題，包括學術研究、生活常識、歷史事件等。只要您輸入相關的問題，ChatGPT 就可以提供相關的答案，但留意目前它的「知識」只限 2021 年前在互聯網上的資訊，而且官方亦已經「戴頭盔」，強調 ChatGPT 的回答未必 100％ 準確。

－生成文字：ChatGPT 可以幫助我們生成各種不同的文字內容，包括文章、故事、詩歌，更可以根據特定的要求生成不同編程語言的範例。

－翻譯語言：ChatGPT 可以幫助我們進行不同語言之間的翻譯。只要您輸入相關的句子或文字，ChatGPT 就可以將其翻譯成其他語言。ChatGPT 目前可以處理的語言包括但不限於英語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、義大利語、荷蘭語、俄語、中文、日語和韓語等等。

【2】清晰地提問

ChatGPT 的智能雖然強大，但資料庫始終有限，為了得到的答案更準確，當您使用 ChatGPT 回答問題時，應避免使用模糊的詞語或縮寫，以及提供一切可能左右問題結果的資料及參數。

【3】有需要時可以追問

ChatGPT 是一個基於自然語言內容的人工智能，故在回答之後，如果需要進深知道更多的內容，用戶是可以用簡短的問題進行追問，以得到更詳細的結果。

【4】提供特定的關鍵字

當您使用 ChatGPT 生成文字內容時，請使用特定的關鍵詞。如果您要 ChatGPT 創建一個故事，請使用與您想要的「故事」主題相關的關鍵詞，這樣可以幫助 ChatGPT 更好地理解您的需求。

【5】提供特定的場景

當您使用 ChatGPT 生成文字內容時，提供盡量多的信息可以提升生成文字的質素。例如如果您要 ChatGPT 撰一封書信，可以考慮提供作者的身份以及寫信的對象。

【6】使用標點符號

ChatGPT 功能 3 ：生成文字

由於 ChatGPT 是基於自然語言作開發，當使用 ChatGPT 生成文字內容時，可以使用標點符號和換行，以更好地傳達你的要求。