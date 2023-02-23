小米13超高清月球相網上瘋傳 查明屬偽造、雷軍早揭小米真正實力
小米13拍攝月球｜小米旗下的最新旗艦手機國際版 － Xiaomi 13 系列即將在下周舉行的 MWC 期間正式發表，因為中國內地版的高強拍攝能力，使網絡上對此系列的手機都議論紛紛。
而一張高清月亮照近日就被上傳到網上，並聲稱為小米13手機所攝，但卻引來網民的激烈反彈，指小米「造假」，究竟真相又是如何？
「小米13拍攝」高清月球照網上瘋傳
近日，在中國社交媒體上流傳一張加入了小米13 Leica 水印的相片，相片中可見一個高清的月球，其上的坑洞甚至比往常更清晰可見，上傳的帖文描述亦大致相同，題為：「網傳小米13能把月亮拍成這樣，信不信？」。
相片在中國大陸多個媒體流傳之後，又被帶到 Twitter 之上，火速引來大批網民的撻伐，指出手機根本不可能拍攝出如此高清的月亮照片，而且水印上的參數亦與相片展現的狀況不同，其中對攝影有認識的網民就直接指出，照片中呈現的月球需要至少 1000mm 的口徑，水印中的 23mm 數值顯然是完全不可能。
真相：天文照片合成數碼作品
由於對中國廠商的既定印象，這張真確性甚低的相片被當成「中國手機廠商又造假」的另一證明在網上瘋傳，然而經過查證，這張圖片的出處並非小米官方，而是不知名的內地網民將一張發布於 2021 年的數碼創作加上小米 13 的水印後發布的惡搞之作。
查明出處，流傳於網上的這張月球相片題為「Moon in Exaggerated Relief」，是一位名為 Andrew McCarthy 的天文愛好者，於 2021 年透過電腦軟件將 20 萬張來自 NASA 的月球相片合成後得出的成果，故月球上的坑洞才會如此地誇張。
小米 13 拍攝功能真正實力
雖然上述的月球照片已被證實造假，但 Xiaomi 13 系列的拍攝真正實力又是如何？
首先在月亮拍攝方面，小米去年發表的小米 12S Ultra 已經加入了名為「超級月亮」的專用模式，而小米創辦人雷軍亦曾親自以此拍攝月蝕的相片👇👇👇
雖然未至於像上面的月球相片般清晰，但以手機而言，可以輸出這樣的質素已相當不俗。而今次度即將在國際間上市的 Xiaomi 13 Pro，相機硬件與 12S Ultra 類似，相信表現亦不會差得太遠，在手機正式發布之前，亦可以先參考一下官方發布的實機拍攝照片👇👇👇