小米13超高清月球相網上瘋傳　查明屬偽造、雷軍早揭小米真正實力

小米13拍攝月球｜小米旗下的最新旗艦手機國際版 － Xiaomi 13 系列即將在下周舉行的 MWC 期間正式發表，因為中國內地版的高強拍攝能力，使網絡上對此系列的手機都議論紛紛。

而一張高清月亮照近日就被上傳到網上，並聲稱為小米13手機所攝，但卻引來網民的激烈反彈，指小米「造假」，究竟真相又是如何？



「小米13拍攝」高清月球照網上瘋傳

近日，在中國社交媒體上流傳一張加入了小米13 Leica 水印的相片，相片中可見一個高清的月球，其上的坑洞甚至比往常更清晰可見，上傳的帖文描述亦大致相同，題為：「網傳小米13能把月亮拍成這樣，信不信？」。

網傳小米13能把月亮拍成這樣，信不信？（圖 百度）

相片在中國大陸多個媒體流傳之後，又被帶到 Twitter 之上，火速引來大批網民的撻伐，指出手機根本不可能拍攝出如此高清的月亮照片，而且水印上的參數亦與相片展現的狀況不同，其中對攝影有認識的網民就直接指出，照片中呈現的月球需要至少 1000mm 的口徑，水印中的 23mm 數值顯然是完全不可能。

真相：天文照片合成數碼作品

由於對中國廠商的既定印象，這張真確性甚低的相片被當成「中國手機廠商又造假」的另一證明在網上瘋傳，然而經過查證，這張圖片的出處並非小米官方，而是不知名的內地網民將一張發布於 2021 年的數碼創作加上小米 13 的水印後發布的惡搞之作。

月球照的出處其實是一張 2021 年的合成數碼作品（圖 Twitter）

查明出處，流傳於網上的這張月球相片題為「Moon in Exaggerated Relief」，是一位名為 Andrew McCarthy 的天文愛好者，於 2021 年透過電腦軟件將 20 萬張來自 NASA 的月球相片合成後得出的成果，故月球上的坑洞才會如此地誇張。

小米 13 拍攝功能真正實力

雖然上述的月球照片已被證實造假，但 Xiaomi 13 系列的拍攝真正實力又是如何？

首先在月亮拍攝方面，小米去年發表的小米 12S Ultra 已經加入了名為「超級月亮」的專用模式，而小米創辦人雷軍亦曾親自以此拍攝月蝕的相片👇👇👇

雖然未至於像上面的月球相片般清晰，但以手機而言，可以輸出這樣的質素已相當不俗。而今次度即將在國際間上市的 Xiaomi 13 Pro，相機硬件與 12S Ultra 類似，相信表現亦不會差得太遠，在手機正式發布之前，亦可以先參考一下官方發布的實機拍攝照片👇👇👇