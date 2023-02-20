小米家電｜小米雖然以製造手機起家，但多年來在旗下推出一系列的家庭電器，同樣因為性價比而大受歡迎，日前就有一名小米忠實 Fans 在網上分享他在家中佈置的小米家電，殊不知卻引來網民的大量負評。



米粉分享全屋小米出品、一日收逾 2500 負評

日前就有網民在連登討論區開帖，分享家中目前使用中的小米家電，並指「好後悔買遲咗」，現在生活中每個環節都依賴著小米。

從其分享中所見，開帖者的確是一位十分忠實的「米粉」，從電動牙刷、洗手機以至較熱門的吸塵機以及掃拖機械人都有購買，而且還只是他購買的小部份而已，總計多達 30 多件👇👇👇

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奈何中國大陸品牌在不少港人心目中早已與「劣質」扯上關係，該帖文短短發表一就已經收到超過 2500 位會員負評，同時有不少網民留言小米在品質控制上差劣，雖然價格較便宜，但往往耐用度不能與日本、歐美品牌出品比擬，另一方面，更有人懷疑開帖者身份，指他經常開帖讚揚小米產品，質疑他為小米派出的網絡打手、收錢宣傳。

而作為小米忠粉的開帖者自然大感不值，在帖中多次大呼自己只是一名家境清貧的忠實用家，覺得小米產品便宜又好用才特地開帖推薦，殊不知卻引來網民的惡意攻擊。

5 件抵買抵玩小米出品

平心而論，小米出產的家庭電器在款式與功能上的確有不少「參考」其他外國品牌，然而就因為價格更低而令性價比大幅提升，早前《香港01》科技玩物頻道亦盤點了 5 件值得考慮的小米產品，對預算有限的用戶而言，不失為另一可以考慮的選擇👇👇👇

【1】Redmi Pad

小米平板Redmi Pad 465g 機身內藏 8000mAh 電池，電量水平甚至要比 12" 屏幕的 Honor Pad 8 更強（蔡浩騰 攝）

2022年可謂 Android 平板的復甦之年，多間廠商都有推出價格親民的平板產品、力抗 Apple iPad 的霸權，而小米繼上年度的 Xiaomi Pad 5 之後，2022年亦在 Redmi 品牌下推出首部平板，是為 Redmi Pad。

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Redmi Pad 主打的是影音娛樂體驗，除了有 10.61” 的 2K 高清大屏幕之外，亦加了支援 Dolby Atmos 音效的四喇叭輸出，而價錢方面只是＄2,099，在同期的中階 Android 平板中最便宜的一部。

【2】小米掃拖機械人 X10

小米除了手機、平板之外，近年在家電方面屢有佳作，2022年推出帶有自清潔充電底座的高階掃拖機械人系列更是令人眼前一亮。此系列中的較平價型號 － 小米掃拖機械人 X10 只索價＄3,999，但就加入了可以自動集塵的充電底座、200ml 的電控水箱，如果在他廠出品中尋找同配置的型號，沒有＄5000 基本上不能成交。

【3】Xiaomi Buds 3T Pro

外型上，Xiaomi Buds 3T Pro 依然是採用在尾端加入長條的「經典設計」，以方便收納電池及咪高峰，有黑、白兩色選擇（圖 小米）

主動降噪（Active Noise Cancellation）功能近年在耳機界逐漸普及，連一些較平價的款式都可以用到，而小米2022年中推出的 Xiaomi Buds 3T Pro 更是小米耳機歷來最強的一款。

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據小米所講，Xiaomi Buds 3T Pro 可以過濾最高 40dB 的環境噪音、減少 99％ 的噪音騷擾，在目前市場上可以與之匹敵的耳機數量不多，較為人熟知的就有 Sony 上年的旗艦款耳機 WF-1000XM3，另外它又加入了三咪通話降噪、按壓式觸控控制等高階耳機常見的配置，價錢方面更只是 AirPods Pro 的一半而已。

【4】30” 電競曲面顯示器

小米上年度推出的 34" 電競曲面顯示器相當受歡迎，遂在近日又推出一款價格更為親民的 30" 型號，新版本在尺寸方面稍細、解像度略低一級（2560x1080），但屏幕的更新率就一口氣提升到 200Hz，在同價位的屏幕當中算是相當高規格。

【5】寵物餵食機／飲水機

除了家電之外，2022年小米亦首次推出寵物用的智能餵食機以及飲水機，其功能與市場上的主流品牌如 PetKit 出品相若，不過價錢就稍為便宜，最方便之處是可以利用米家 App 進行遙距控制，如果家中是主力使用米家智能系統的話會更覺方便。