iPhone 15 限定色｜由 iPhone 11 系列開始，Apple 在每年 9 月推出新一代的 iPhone 系列時，都會為其加入一種僅新機擁有的機身顏色選擇，例如 11 Pro 的「午夜綠」、13 Pro 的「天峰藍」都相當經典，新色更成為不少用戶換機的理由。

而來到今年的 iPhone 15 系列，Apple 這方面的策略似乎會繼續，而 iPhone 15 Pro 的顏色選擇早前更在網上流出。



iPhone 15 Pro 今代輪到深紅色？

上星期外媒 9to5Mac 就取得了iPhone 15 Pro 的 CAD 設計圖，並以 3D 模型的方式讓世人預早知道 iPhone 15 Pro 的多樣機身設計，包括更薄的邊框、圓角、USB-C 等。而就在不久前，9to5Mac 就獲得了另一項來自 Apple 內部的消息，指出今代 iPhone 15 Pro 將會採用前所未見的新顏色 － 暗紅色機身選擇。

iPhone 15 Pro 新色色號流出，可以看到其為一種深至近啡色的紅色

據消息人士透露，Apple 目前已經計畫好會在 iPhone 15 Pro 系列之上採用一種非常深的紅色，顏色十六進制碼為＃410D0D。為了讓我們更清晰地了解這種新機身顏色，9to5Mac 再次出動他們的 3D 模型製作專家，將這種顏色帶到之前的 3D 模型之上👇👇👇

（圖 9to5Mac）

粉藍、粉紅 iPhone 即將降臨？

粉紅色的 iPhone 在上年度亦曾在網上流傳過，但最終沒有成事（圖 minhtuanmobile）

深紅色的 iPhone 在 Apple 產品而言相當破格，同時或正中不少中國用戶的喜好、進一步推動 iPhone 15 Pro 系列在中國內地的銷量。

而在基本版的 iPhone 15 及 iPhone 15 Plus 方面，有傳言就指 Apple 正在測試將這兩個型號的新機漆上新式的粉藍(#0DB1E2)、粉紅色(#CE3B6C)，形象更偏向年輕化，但據知目前這個決定仍在試作階段，到 9 月真正發布時，最終成品或有改變。