台灣旅遊 SIM｜台灣政府由 2023 年 2 月 20 日起，重新開始開放港澳居民自由行，而且恢復網上申請入台簽證，未來一個月，相信不少香港人都會「報復性」遊台，除了吃喝玩樂，當然不少得上網打卡！



據目前消息指，從前在台灣機場入境位置的 SIM 卡售賣點尚未開放，故各位預備遊台人士最好在出發前先處理好到達台灣時的上網方案。

從前在台灣機場入境位置的 SIM 卡售賣點尚未開放（蔡浩騰 攝）

各大電訊商由幾個月前開始已經重新推廣旗下的旅遊上網方案，其中大中華地區的方案全部都包含了台灣方面的漫遊服務。而除了月費 Plan 用戶可以加購漫遊方案之外，4大電訊商旗下亦有不同的無合約 SIM 卡選擇，限時抵玩優惠更再延長至 3 月！

自由鳥遨遊 SIM 「＄0」優惠再延長！

在 SmarTone 旗下的自由鳥近月再度重推旅遊用的 SIM 卡「自由鳥遨遊 SIM」，由上年聖誕開始已經有「雙重優惠」，而且不斷延長，最新的優惠期已經延到 3 月下旬。

由即日起至 2023 年 3 月 20 日期間，選購「亞洲12地」（包括台灣在內）外遊數據日費 5 日或以上，於結賬時使用優惠碼「24off」即享 8 折，每日外遊數據只需＄12，而且數據FUP加倍，每日用足 1GB 之後才會限速。

而值得留意的是，在 2022 年尾的「買＄60 送＄60」的優惠就加碼至自由鳥的官網上進行，只要在 3 月 31 日前買卡或儲值額度達到＄60，用戶可以額外獲贈＄60 的 Deliveroo 戶戶送現金折扣。

假設購買的是 5 日亞太外遊數據日費，剛好花費也是＄60，取得的 Deliveroo 優惠剛好可抵消，變相＄0 賺了 5 天的亞太區外遊數據用。

ClubSIM 亞太區 7 日抵玩套餐、日均＄11.1

csl. 方面的無合約 SIM ClubSIM 的亞太區旅遊套餐同樣可以用於台灣旅遊，而早前「7日抵玩套餐」仍然有售，目前只需要＄78 就可以購買 7 日的亞太區用之漫遊數據，平均＄11.1 一日。

此「抵玩套餐」的最抵玩之處，是購買的數據為逐日計算，用不完的日數在 90 日內依然有效，可以在下次旅程繼續使用，即使是不同國家都同樣適用。

3HK 旗下兩卡：SoSIM 日均＄6.6 依然抵玩

SoSIM 為了迎合旅遊市場，最近除了為本身的漫遊日費套餐進行「買二送一」的優惠之外，更推出新的「一卡兩用」方案（圖 3HK SoSIM）

3HK 旗下的無約 SIM 卡有兩張，分別為 MO Sim 以及 SoSIM，MO Sim 近期都重啟了旅遊日費的加購，不過亞太區的日費收費為＄15，在幾張 SIM 之中未算抵玩。

反觀一直是無約 SIM 平價皇者的 SoSIM，最近除了為本身的漫遊日費套餐進行「買二送一」的優惠之外，更推出新的「一卡兩用」方案，在新買的 SoSIM 開卡 48 小時內，可以選擇其作為本地卡或外遊專用卡使用。

如果選擇將新購買的 SoSIM 作為外遊用 SIM 卡，原本開卡的＄33 費用就會變成外遊時用到的 5 日數據日費（圖 3HK）

而外遊數據版本的 SoSIM 就可以用於亞太地區的外遊上網，包括日／韓／台／星／馬／泰，以及中國、澳門等都適用；如果選擇將新購買的 SoSIM 作為外遊用 SIM 卡，原本開卡的＄33 費用就會變成外遊時用到的 5 日數據日費，平均計算每日付出僅＄6.6，以平均日費而言算是幾間最抵了。

中移動 MySIM 5G、遊台上網日均$14

中移動自家的 5G 無約 SIM、MySIM 5G 最近也可以加購旅遊用的漫遊數據方案，不過玩法就與其他幾間不同，不將幾個國家歸納成「亞太區」，而是各個國家的方案分開計算。

MySIM 5G 最近也可以加購旅遊用的漫遊數據方案（圖 中國移動香港）

而在亞太國家當中，漫遊方案最平價的為中國，而台灣收費則位於中間位置，7日收費＄98，平均每日支出為＄14、不算平價，且考慮到未用完的日費不能像自由鳥或 ClubSIM 一樣放在其他旅程使用， MySIM 5G 作為旅遊用的備用卡就明顯較為遜色。

中國移動 MySIM 5G 的旅遊收費方案中，台灣屬於中價位（圖 中國移動）