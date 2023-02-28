撤口罩令買鬚刨｜網民：3年慣了返工不剃鬚｜消委會9款電鬚刨評比
特首李家超公布口罩令3月1日全面取消，網民最關心的的除了健康，原來是儀表！連登討論區相關po內，網民笑言口罩令實施3年來，已習慣了返工不剃鬚，現在每天上班要預多點時間。除此之外，家中的電鬚刨是否已經掉在一旁久久沒用？不如參考一下消委會 9 款電鬚刨測試評比報告，看看 Braun﹑Panasonic﹑Philips 三個品牌，價格由 $798 ～ $4,698 不等的電鬚刨樣本，買把新的電鬚刨，3月1日剃個靚鬚，迎接無罩新一天。
電鬚刨CP值之選
消委會的評比報告，以：剃鬚效果﹑舒適程度﹑方便程度﹑耐用程度 4 方面評測電鬚刨的 CP 值，非常值得參考。測試中，包括了支援自動清洗座及需要自行清洗刀頭的型號，當中大部分的總分都理想。在舒適程度方面，剃短鬍子或每日剃鬚的話，大部分款式的評分都比較理想，惟 Braun「70-N72000cc」剃長鬍子稍為遜色。
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👇👇消委會9款電鬚刨評比 Braun﹑Panasonic﹑Philips三品牌邊款CP值最高？👇👇
Braun「50-B1200s」CP值最高
價格在 $1,000 以下，同時獲得 4.5 分總評（滿分為5）的只有手動清洗型號的 Braun「50-B1200s」，在舒適程度﹑方便程度﹑耐用程度 3 方面都得到 4.5 分的高評價。如果對自動清洗沒特別要求的話，這一款電鬚刨的 CP 值是消委會測試中最高。
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使用電鬚刨貼士
而消委會又提供了一些使用的小貼士，針對全部樣本，如果使用者每天都剃一次鬚，測驗效果會特別良好，原因是每日剃鬚的話鬍子會較短。所以因為口罩令久久沒剃鬚的你，可以參考以下3個貼士：
1）電鬚刨有線充電時，切勿同時濕剃，以免有觸電的風險。用家也應先了解說明書講述的使用方法。
2）剃過長的鬍子時，可以先用修髮器修短，之後才用電鬚刨的刀頭剃走餘下的鬚根，節省時間同時有更好的效果。
3）應定期替刀頭及及修髮器加入潤滑油，以及定期更換刀頭及刀網。
資料來源：消委會 選擇月刊 548期
香港口罩令何時撤銷？
2023年3月1日。
撤銷口罩令後，網民反應如何？
網民表示3年來習慣了不剃鬚，不單要重新適應，提早一點起床上班，留多時間梳理儀容。更考慮買新的電鬚刨，如果你都有這打算，可以參考消費者委員會9款市面電鬚刨評測報告。
撤銷口罩令詳情為何？
行政長官李家超宣布，3月1日起全面撤銷口罩令，在室外及公共交通工具上市民也不用佩戴口罩。至於醫院、老人院，機構可實施行政命令，要求出入訪客戴口罩。