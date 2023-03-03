OPPO Find N2 Flip上市速試｜講起摺疊式的智能手機，身在香港市場的絕大多數人都會即時想到 Samsung 旗下的 Galaxy Z Fold/Flip 列，然而經過幾年的發展，中國大陸的手機廠們亦將陸續在國際市場帶來他們的摺機新作，而首先在香港出機的就有 OPPO。



（蔡浩騰 攝）

OPPO 今日（3月3日）就宣布即將在香港推出 Find N2 Flip，亦即為國內 N2 摺機系列中的較小型機種，在價格上對比定位相似的 Samsung Galaxy Z Flip4 沒有太大優勢，但在設計上似乎蘊藏更多賣點。

OPPO Find N2 Flip 上手、無縫鉸鍊設計

OPPO Find N2 Flip 有天際黑和月曜紫兩種顏色可供選擇（蔡浩騰 攝）

OPPO Find N2 Flip 的機身設計以輕量為主，重量僅 191g，厚度為7.45mm，摺疊設計與 Galaxy Z Flip4 相似，同樣是將可屈曲屏幕用在尺寸較大的 6.8” 內屏幕，不過在摺疊時對外的副屏幕就足足有 3.26”，除可以一次過顯示 6 個通知，亦可以顯示多張資訊／功能卡片，另外當然可以用於自拍之用。

而作為摺機核心的鉸鍊部份，OPPO 就強調在 N2 Flip 上使用了第二代 Flexion Hinge 鉸鍊關節技術，讓手機鉸縫非常細密、達致防塵效果，內部的主螢幕也獲得更佳的保護。

第二代Flexion Hinge鉸鍊關節技術亦為 OPPO Find N2 Flip 帶來更柔和的摺疊角度，摺合時內部呈現出水滴形摺疊狀態，當手機展開時，摺痕問題亦相對改善了不少，的確值得一讚。

OPPO Find N2 Flip 打開時的，主屏的摺痕問題對比目前香港上所見的其他對手要改善不少（蔡浩騰攝）

「哈蘇」高階相機配置

小型摺機為了節省空間，通常在不同的配置上都會作出妥協，不過 OPPO Find N2 Flip 就明擺著採用旗艦機規格，除了處理晶片為 MediaTek Dimensity 9000+，又支援雙卡雙待 5G 連線（那邊廂 Samsung 的 Flip4 依然只有單 SIM）。

OPPO Find N2 Flip 另一賣點在於拍攝方面，OPPO 強調它的影像系統與相機名廠「哈蘇」Hasselblad 合作研發，在硬件方面，其位於副屏旁的鏡頭模組分別有採用 5000 萬像素 Sony IMX890 感光元件及f/1.8大光圈的主鏡頭，另外有一 800 萬像素的廣角鏡頭。

受惠於摺疊設計，此兩個鏡頭當然可以在摺疊狀態下作為自拍鏡頭使用，亦為 OPPO 帶來多種的拍攝模式👇👇👇

OPPO Find N2 Flip 香港上市日期、預訂優惠

OPPO Find N2 Flip 在3月10日起於指定零售商及電訊營運商發售，有天際黑和月曜紫兩種顏色可供選擇，建議零售價為港幣 $6,999。凡即日起至3月9日預訂，可獲贈原廠手帶式素板保護殼一個。

另外，針對摺疊機屏幕保護貼的強度或不如玻璃，OPPO 在香港推出 N2 Flip 的同時，在每個保修年度內，所有客戶均可享有 4 次免費更換螢幕保護膜服務。此外，用戶還可以通過 OPPO Care 保修計劃，以優惠價格＄300 選購「OPPO Care延長保一年計劃」及以半價＄600 購買「OPPO Care屏碎保一年計劃」。