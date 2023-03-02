AI 繪圖辨識測試｜近月人工智能熱爆科技界，除了可以極速生成文案的 ChatGPT 之外，AI 繪圖方面的進展亦一日千里，目前透過訓練好的人工智能模型，電腦已經可以生成與相片無異的仿真人照，各位又有否自信可以分辨出哪些是 AI、哪些是真人？



「AI真人辨識測驗」考起網民

幾可亂真的 AI 繪圖接連在網上瘋傳，叫網民逐漸難以分辨 AI 與真人的分別。最近有人就在網上發起了一個《AI真人辨識測驗》，上載了 20 張圖片，中間混雜了 AI 繪圖與真人相片，供網民分辨答題，結果考起不少網民，得出的分數連一半都沒有。

以下就是該 20 張圖片，各位先逐張觀察，當中真的張張都看似與真人幾乎一模一樣👇👇👇

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觀察 3 點分辨 AI 繪圖？

雖然此測驗考起不少人，但在討論區中亦有不少人取得高分，並在討論中分享訣竅，整理後可以得出三點，只要對這些地方進行重點觀察，就能大大提升分辨 AI 繪圖與真人相片的機會。

首先最重要的是「手指」 － 雖然人工智能已經能非常成功地人類的臉龐及身裁，但目前對於繪畫人類的手指還是不太在行，只要細心觀察，就能看出 AI 繪圖中的模特兒手部經常會出現不自然的彎曲，甚至會有指甲錯位的現象。

目前 AI 對繪畫手部明顯有障礙，但相信假以時日將會隨訓練而克服（圖 Know Your Meme）

而另一方面，網民就建議從相片中的「光影」看出端倪，因為有時人工智能過於著重訓練畫出漂亮臉孔的功力，但這樣的畫法卻會令人物的受光與背景產生不協調；最後，就有人稱他們之所以能看出 AI 繪圖，主要因為人工智能將模特兒畫得「太完美」，一眼就知道其並非人類云云。

齊齊對答案、20 張圖你答對多少？

看過網民給予的幾個建議，相信各位對分辨 AI 繪圖已經有一定心得，以下就為大家揭盅上面 20 張相片究竟哪張是 AI 繪製、又有哪張是真人拍攝，看看各位答對多少？

👇👇👇按圖放大看文字答案👇👇👇