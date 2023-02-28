Nokia T21 平板實試｜Android 平板市場近兩年非常熱鬧，尤其在＄2000 左右中低價區域的出品更是非常多選擇，而年前率先推出平價平板 T20 的 Nokia，眼見市場上後來競爭者眾，在稍早前手持 Nokia 品牌的 HMD Global 亦正式在香港推出 T20 的繼任之作 Nokia T21。



Nokia T21（蔡浩騰 攝）

Nokia T21 繼續上代定位，在外型、規格上稍作升級，售價方面依然親民，日前在香港以＄2,198 的價格上市，上手之後不難看到 Nokia 方面有針對上代的一些缺點進行補強，以下就帶來《香港01》科技玩物記者的 Nokia T21 速試後評。

Nokia T21 上手：又一部金屬輕量平板

－10.4” IPS LCD 屏幕

－塑膠天線位 + 鋁合金金屬機身

－重量466g

上年試過 Nokia T20 之後，會認為它是一部不過不失的 Android 平板，然而經過年多以來、多部中國大陸廠出品的洗禮後，Nokia T20 雖然平價，但在外型以及功能上都相形見拙，HMD Global 在此時推出 Nokia T21 也實在正是時候。

Nokia T21 背面不再是一整塊鋁金屬底蓋，而是以塑膠（其中60％為回收塑料）分佔約 2 成位置（蔡浩騰 攝）

先來看看外形，Nokia T21 算是一部典型的 10.4” Android 平板，背面不再是一整塊鋁金屬底蓋，而是以塑膠（其中60％為回收塑料）分佔約 2 成位置，再在其上放入相機模組。

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這種設計在簡約之餘可做出獨特風格，而且有其實用價值 － HMD Global 就在此埋下接收天線，確保 Nokia T21 的連線穩定性，同時可以將重量控制在 466g，流動性不遜於市場上其他的 Android 平板。

入門效能、影音表現突出

－UNISOC T612 入門級處理晶片

－4GB RAM／128GB ROM

－OZO 立體聲音效

－支援 4G LTE 上網、通話

Nokia T21 所用的處理晶片為中國內地廠商紫光 UNISOC 出品的 T612，雖然對比 Nokia T20 上的 T610 有所進步，但依然算是中低入門定位的晶片，用來打打輕量遊戲還可，但要全速、流暢地運行《原神》、《PUBG Mobile》等就不需寄予厚望。

Nokia T21 屏幕雖然有 2K 級數解像度，卻未有支援 HDR 等能提升觀影體驗的配套（蔡浩騰 攝）

是以 Nokia T21 的真正價值還是在於其影音輸出功能之上，尤其它配備 Nokia 自家的 OZO 音效錄製及播放技術，在播放電影時，其立體聲輸出表現絕對稱得上可圈可點，可惜其屏幕雖然有 2K 級數解像度，卻未有支援 HDR 等能提升觀影體驗的配套。

在影音體驗之外，Nokia T21 亦是目前 Android 平板中支援語音通話的型號，姑勿論是否實用，但算是一個不錯的額外功能（蔡浩騰 攝）

其他額外獨家功能

－支援 Wacom WGP／AES 2.0 觸控筆輸入

－支援作為 Windows 第二屏幕

Nokia T21 在處理性能上對比同價位 Android 平板沒有太多突出之處，然而在功能上卻有補足。除了一般的 Android 系統功能之外，Nokia T21 還可當成 Windows PC 的無線第二屏幕。

另外 Nokia 亦支援了 Wacom AES2.0 主動觸控筆的壓力書寫感應，雖然記者手頭上未有相應筆而未能測試，但此功能在同價位的平板機種中就只有 Nokia T21 有這方面的支援。