iPhone回收價｜Apple官方調整Trade-In價、多部iPhone、iPad微升

iPhone 回收價｜Apple 自 iPhone 14 系列上市之後，連月來不斷調低旗下舊 iPhone、iPad 的官方回收價，然而來到 2023 年 3 月，在最新一次的價格調整當中，Apple 居然微微調升回收價，令 Trade-In 的吸引力有所增加。



iPhone 13 Pro Max 回升 4％

Apple 官方向來會不定期對旗下產品的 Trade-In 價格進行調整，而以 iPhone 而言，其全系列的回收價絕大部份時間都是隨推出時間增長而一路下調，近年 Apple 對於較後期推出的新作降價就明顯較為兇狠，以 iPhone 13 Pro Max 為例，過去幾個月的回收價就累跌千多元。

iPhone 13 在是次調整中「回春」（林勇 攝）

不過來到 2023 年的 3 月，Apple 就調升了多部 iPhone 的官方回收價，其中 iPhone 13 Pro Max 的回收價就由 1 月尾時的＄4650，加到目前的＄4850，升幅約為 4％，雖然未能收復失地，但總算為舊機用戶開出「逃生門」。

👇👇👇Apple iPhone 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

其他 Apple 產品回收價錄微升？

Apple 對於回收價的調整卻並非一路向下，除了最多人留意的 iPhone 系列產品之外，Apple 是次的回收價調整還包括其他裝置包括 Mac、iPad 以及 Apple Watch 等等，而且同樣錄得輕微上升。

而今次上調最明顯的就有 iPad 系列產品，當中以 iPad Air 最為受惠，對比 1 月時份大升＄550。

👇👇👇Apple Mac 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

👇👇👇Apple iPad 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

👇👇👇Apple Apple Watch 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

二手手機交易 8 點注意事項、買／賣機都要留神

手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。故除了買家要檢查清楚手機狀況、賣家方面亦有責任協助買方測試手機功能，以免在交易後才發現問題。

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

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