iPhone 14 新色登場，比卡超黃色機身更搶眼，本週末正式開訂｜Apple每年3月份都會推出新色的iPhone，今年就為iPhone 14及14 Plus添加全新的鮮黃色機身款式，就如「比卡超」般搶眼，男女老幼通吃！



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全新iPhone 14及iPhone 14 Plus新顏色正式推出，亮麗奪目的黃色將加入 iPhone 產品陣容之中，就好像《精靈寶可夢》中的「比卡超／皮卡丘」般的鮮黃色，非常搶眼。其實黃色iPhone並非首次登場，早在2018年推出的iPhone XR就曾經推出類似的鮮黃色。估不到今次竟然「復活」推出，相信不少「黃色控」或「比卡超」fans都會十分喜愛這款新色。

全新黃色的iPhone 14及iPhone 14 Plus

加上全新的黃色後，iPhone 14及14 Plus系列將會備有六個亮麗奪目的顏色：午夜暗色、星光色、(PRODUCT)RED、藍色、紫色和全新黃色。

iPhone 14及14 Plus系列將會備有六個顏色選擇，包括午夜暗色、星光色、(PRODUCT)RED、藍色、紫色和全新黃色。

全新黃色 iPhone 14 及 iPhone 14 Plus 將於 3 月 10 日 (星期五) 起接受預訂，並將於 3 月 14 日 (星期二) 起發售。有興趣的果迷們，記緊本星期上官網訂購。iPhone 14 的售價為 HK$6,899 起，iPhone 14 Plus 售價為 HK$7,699 起。

iPhone 14及14 Plus 多款顏色

iPhone 14／14 Plus擁有6.1 吋及 6.7 吋大的屏幕，採用耐用的航天工業級鋁金屬設計，耐水防塵，配搭陶瓷晶體護面的機面，堅固程度勝過任何其他品牌的智能電話玻璃。經升級的內部設計帶來更出色的持續表現，無論打機或工作都非常合適。兩款型號均配備絢麗奪目的超級 Retina XDR 顯示器配備 OLED 技術，支援 1200 尼特最高 HDR 亮度及杜比視界。

👇👇全新iPhone 14機身細節👇👇

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iPhone 14 新配件同步登場

除了iPhone 14黃色外，同時推出4款新色MagSafe 矽膠護殼，包括鳥羽黃色、橄欖色、晴天色及鳶尾花色。

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