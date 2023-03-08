2022年暢銷手機10大排行榜｜Apple繼續稱霸、惟iPhone14只排第3？

2022 手機暢銷榜｜iPhone 與 Android 手機看似在市場平分秋色，但從過去幾年的銷售報告而言，Apple iPhone 系列出品依然是最受用戶歡迎 － 在 2022 年，銷售最佳的 10 部手機當中，就有 8 部皆為 iPhone。



市場調查機構 Counterpoint 早前發布了 2022 年度的手機銷售量調查報告，Apple 於10 部最暢銷手機中佔了 8 部，其餘兩部則為 Samsung 出品。

2022 年全球 10 大暢銷智能手機排名走勢圖（圖 Counterpoint）

iPhone 13「由頭帶到尾」、擠下兩部 Pro 機成榜首

雖然 iPhone 14 為 2022 年上市的主角機種，但畢竟要在 9 月時份才正式發布，故無阻iPhone 13 成為2022年最暢銷的智能手機，佔總體 iPhone 銷量的 28%。

iPhone 13 的好成績可謂「由頭帶到尾」，其從 2021 年 9 月發布至 2022 年 8 月，iPhone 13在每個月中均名列第一；在 iPhone 14 系列的推出之後，價格下降進一步推動了 iPhone 13 在發展中市場的銷量，最終其以排行第二的 iPhone 13 Pro Max 之兩倍銷售額成為 2022 年最暢銷的智能手機。

iPhone 14 Pro Max 一上市即成當月銷售榜首（陳葦慈攝）

然而 iPhone 14 Pro Max 在銷售榜中只得第三，但不要忘記在 2022 年終「埋單」之時，它才上市了 3 個多月，顯示其上市後早期需求都十分強勁，明顯受惠於全新的動態島設計。

平價 Samsung 手機力阻 Apple 制霸

Samsung 以入門級型號 Galaxy A13 和 Galaxy A03 進入本榜，比去年多了一席，成為榜上唯二的 LTE 智慧型手機，其千元級別的親民售價，使它們可以在拉丁美州、印度等地獲得頗佳的銷售數字。

兩部 Samsung 平價機，只有 Galaxy A13 有在香港推出行貨（圖 Samsung）

而與在已發展市場中賣得最好的 iPhone 不同，Samsung 兩部平價機種在全世界各地市場的表現均衡，才得以在銷量上擠進 2022 年 10 大。

手機市場將邁向「精品化」

在公布手機的銷量之餘，Counterpoint 方面亦透露了一些有趣的數字，根據調查，全球市場上活躍的智能手機型號已從 2021 年的超過 4,200 款，減少到 2022 年的約3,600 款。

換言之各廠推出手機的頻率已逐漸因應市場需求而減少，且預料在 2023 年，減少出品種類的趨勢將會持續，同時各廠亦會將手機產品推向高階、精品化，下年度 10 大暢銷手機將有可能佔有市場的更多份額。