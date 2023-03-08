Netflix 將於 2023 年 3 月上架新片，包括《黑暗榮耀》第二季、《以神之名》和《進擊的巨人 The Final 完結篇》。這些作品是香港地區必看的推薦作品。本月，Netflix 香港地區沒有太多重點下架作品，而是一些定期會短時間下架，幾個月後會更新版權重新上架的作品。相反，新上架的作品非常出色，包括三部記者全心推薦的神作：



《黑暗榮耀》第2季｜3月10上架

《黑暗榮耀》第二季將於三月十日上架。嚴格來說，劇集沒有分為第一季和第二季，Netflix只是從《黑暗榮耀》開始改變策略，不再一次性上架整個季度，而是先播出半季，兩個月後再上第二季，以此吸引觀眾繼續訂閱。等待是值得的！宋慧喬在新作中演技大爆發，而朴涎鎮也表現出色，是值得一看的好戲。

醫生富二代朱如炡（李到晛 演）也是個傷痕累累，思想不正常的傷心人。（《黑暗榮耀》第2季海報）

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第1季完美復仇計劃

高中女生文同珢（宋慧喬飾）曾遭朴涎鎮（林智妍飾）為首的五個富二代（以及他們的跟班）欺凌。然而，學校和警方都包庇了這些權貴，最終文同珢甚至被母親背叛，沒有書讀沒有家可歸。文同珢經歷了18年的漂泊生活後，自學成才，考上大學，她的目標是成為朴涎鎮女兒的老師，並逐步使用計謀，向五個仇人報復！

宋慧喬在新作中演技大爆發，扮演她敵人的朴涎鎮也超級好戲。

宋慧喬在新作中演技大爆發，扮演她敵人的朴涎鎮也超級好戲。

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第2季情況完全失控

在上一季中，文同珢（宋慧喬飾）成功地以陰謀策略成為了邪惡女魔頭朴涎鎮（林智妍飾）愛女河睿帥的班主任，並從五人幫當中出身低下、頭腦簡單的跑腿孫慏梧（金建宇飾）埋手挑撥離間。儘管復仇計劃看似進展順利，實際上已經一步步失控，並且已經牽扯到了一些無辜的人：私家醫院的富二代朱如炡（李到晛飾）、為文同珢秘密搜證的家暴受害大媽姜賢南（廉惠蘭飾），而朴涎鎮的丈夫河度領（鄭星一飾）更可能是文同珢無法應對的「最強波士」。結局會是怎麼樣的呢？

朴涎鎮的丈夫河度領（鄭星一 演）究竟會是文同珢同件，還是真正「最強波士」？

頭腦簡單的暴力男跑腿孫慏梧（金建宇 演）生死未卜

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進擊的巨人 The Final 完結篇｜完美重現原作33卷

《進擊的巨人》漫畫早在 2 年前已經完結，但動畫則因為日本動畫界人手短缺及疫情問題要拖完又拖，明明稱為最終季，但最後又來多一個 The Final 完結篇，播了上集又宣布下集要 2023 年秋天上架。

艾連決定要用地鳴滅世，能夠對抗他的只有圖中的一班人。

不過，都唔緊要！因為動畫版拍得真的很完美，長達 1 小時的上集，完美重現了原作單行本第 34 卷，細節如四眼妹漢吉、女巨人亞妮、兵長的戲份都有足夠的篇幅描寫。無論之前有否看過漫畫結局，都推薦你看動畫《進擊的巨人 The Final 完結篇》。

兵長跟漢吉這一幕看得記者眼都濕了。

《進擊的巨人 The Final 完結篇》分上下兩集，看完1小時上集，又要等半年前上。

《進擊的巨人 The Final 完結篇》分上下兩集，看完1小時上集，又要等半年前上。

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《以神之名：信仰的背叛》｜真實的韓國宗教醜聞

3月3日已經上架的《以神之名：信仰的背叛》講述韓國真實存在宗教醜聞，首3集聚焦於極具爭議性的「攝理教」，教主鄭明析自稱救世主，曾因性侵罪判囚10年，但這個宗教卻仍然立於不敗之地，以「愛的教育」之名植根於韓國、日本、台灣甚至澳洲等地，連「万刀甲」女友也有葉萱（Maple Yip）都是受害者。

《以神之名：信仰的背叛》

受害人葉萱（Maple Yip）勇敢現身講述受害經歷（《以神之名：信仰的背叛》截圖）

「攝理教」教主鄭明析自稱救世主，曾因性侵罪判囚10年。

其他12部Netflix即將上架／已上架推介好戲

+ 8

黑暗榮耀第2季 何時在Netflix 上架？ 黑暗榮耀第2季 將於2023年3月10日在Netflix上架 黑暗榮耀第二季 集數有幾多集？ 黑暗榮耀第二季共有8集 黑暗榮耀第一季劇情回顧 《黑暗榮耀》由《太陽的後裔》編劇金銀淑執筆，宋慧喬飾演的女主角文同珢，是一位暗黑系復仇角色，年青時她被朴涎鎭（林智妍 飾）由首的5人組集體校園欺凌虐待，留下永不磨滅的身心創傷。18年來文同珢精心策劃復仇計畫，想知更多可點擊以下文章連結 黑暗榮耀第二季劇情簡介 上集文同珢以計謀成為了邪惡女魔頭朴涎鎮（林智妍 演）愛女河睿帥的班主任，並從五人幫當中出身低下，頭腦簡單的跑腿孫慏梧（金建宇 演）埋手挑撥離間。復仇計劃看似順利，其實正一步一步失控，中也牽連了無關的人：私家醫院富二代朱如炡（李到晛 演），為文同珢秘密搜證的家暴受害大媽姜賢南（廉惠蘭 演），想知更多可點擊以下文章連結 孫慏梧是不是沒死還活著？ 末知，但看預告片，文同珢開始被人懷疑跟事件有關。

其他12部Netflix即將上架／已上架推介好戲

《離婚律師申晟瀚》

《MH370：消失的馬航客機》

《安眠書店》S4 – P2

《路德探長：落日之殤》

《終極生還組》

《太陽召喚》S2

《魔術師的大象》

《模仿犯》

《格殺福順》

《奪命鴛殃 2》

《殺神NOBODY》

《原本以為只是手機掉了》