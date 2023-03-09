iPhone 14 黃色新機開箱｜近年3月Apple都會推為iPhone推出新色，前年就推出iPhone 12紫色、去年則推出iPhone 13／13 Pro綠色，而今年則為iPhone 14推出全新的黃色，非常搶眼！新機就在推出前入手，立刻開箱看看新機有幾吸引！



全新iPhone 14及iPhone 14 Plus黃色新顏色正式推出，亮麗奪目的黃色將加入 iPhone 產品陣容之中，單看相片就好像《精靈寶可夢》中的「比卡超／皮卡丘」的鮮黃色。其實黃色iPhone並非首次登場，早在iPhone 11、XR，甚至iPhone 5c都已經曾推出黃色款式。iPhone 14原本推出的5款顏色好似未夠搶眼，因此推出如此搶眼的顏色來吸引果迷吧。

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黃色iPhone 14 Plus搶先開箱（陳葦慈 攝）

記者就將黃色iPhone 14 Plus提早幾天已經入手，立刻開箱看看新機究竟好不好看！

👇👇黃色iPhone 14 Plus 開箱細節👇👇

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一開箱就可以看到全新黃色的iPhone 14 Plus，黃色機背非常顯眼，與金屬黃色的邊框非常合襯。與近代iPhone特別色對比，如iPhone 12時的紫色，新黃色的確是非常搶眼。與今代iPhone 14的紫色及藍色比較下，同樣是非常顯眼，但亦都十分耐看。

👇👇黃色iPhone 14 Plus 與其他款式iPhone 顏色比較👇👇

不過黃色機身究竟是否就是「比卡超」或「Minions小小兵」那種黃色呢？只要將大家一向熟悉黃色的「東西」放在一起，如比卡超、小小兵、黃色鴨子以及黃色Game Gear Mirco，就會發現原來今次的黃色是比較淡色一點，搶眼得來亦不會太過份，相信無論男女都會喜愛。

與其他「黃色小東西」比較下，原來iPhone新色比較淡色。（陳葦慈 攝）

手機內亦有黃色主題的wallpaper（陳葦慈 攝）

全新黃色的iPhone 14及iPhone 14 Plus

加上全新的黃色後，iPhone 14及14 Plus系列將會備有六個亮麗奪目的顏色：午夜暗色、星光色、(PRODUCT)RED、藍色、紫色和全新黃色。

iPhone 14及14 Plus 多款顏色

iPhone 14／14 Plus擁有6.1 吋及 6.7 吋大的屏幕，採用耐用的航天工業級鋁金屬設計，耐水防塵，配搭陶瓷晶體護面的機面，堅固程度勝過任何其他品牌的智能電話玻璃。經升級的內部設計帶來更出色的持續表現，無論打機或工作都非常合適。兩款型號均配備絢麗奪目的超級 Retina XDR 顯示器配備 OLED 技術，支援 1200 尼特最高 HDR 亮度及杜比視界。當中iPhone 14 Plus擁有更大的屏幕是觀賞各種內容、串流播放影片以及暢玩遊戲的不二之選，電池使用時間更是 iPhone 歷來最長。

全新黃色 iPhone 14 及 iPhone 14 Plus 將於 3 月 10 日 (星期五) 起接受預訂，並將於 3 月 14 日 (星期二) 起發售。iPhone 14 售價為 HK$6,899 起，iPhone 14 Plus 售價為 HK$7,699 起。

iPhone 14 新配件同步登場

除了iPhone 14黃色外，同時推出4款新色MagSafe 矽膠護殼，包括鳥羽黃色、橄欖色、晴天色及鳶尾花色。

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