小米13Lite香港上市實測｜＄3299中階出品 輕巧、大電惟有一缺點
小米13 Lite｜小米 3 月 8 日在香港正式推出 2023 年度旗艦 Xiaomi 13 系列，加入 Leica 鏡頭的 Xiaomi 13 Pro、Xiaomi 13 自然是眾所期待，但在系列中還有一部平價中階機 Xiaomi 13 Lite 一同上市，其定位及賣點與其他兩部高階出品大有不同，但相信可以吸引另一群用家入手。
Xiaomi 13 Lite 上手：纖薄美型好手感
在旗艦機系列內推出一部「Lite」版本機種，基本上是過去幾年小米手機的傳統，而這些 Lite 版本在外型上都有著幾個共通點，就是用色相對較女性向、而且會以輕量化為主，故硬件規格亦會稍微「縮水」。
今次在香港以＄3299 中階價上市的 Xiaomi 13 Lite 當然不在例外，它其實為小米在中國內地推出的女性向機種 Civi 2 的變種版本，採用前後曲邊玻璃設計，同時重量控制在 171g，非常纖巧、輕薄，拿在手上與記者近來使用的 Xiaomi 13 Pro 形成強烈對比。
中階效能、惜有一大缺點
就如上面提到，Xiaomi 13 Lite 乃 Civi 2 的變種版本，其主要的運算硬件亦沒有改變，一樣是中高階的 Qualcomm Snapdragon 7 Gen1，在效能上當然不能與 8 Gen2 比擬，但勝在能耗較低，而且已經足夠處理一切日常操作，同時亦可以流暢運行大部份的遊戲，只要不是高規格遊玩《原神》、《Apex Legends》就絕無問題。
既然不用來打機，拿來作影音娛樂又如何？ Xiaomi 13 Lite 的屏幕質素不俗，是 120Hz 更新率的 AMOLED 屏幕，而且還支援 HDR10+，視覺效果堪比高階旗艦，可惜其音效輸出雖然夠力，但就只有單聲道，對這方面有要求的用戶可能會感到失望。
稍稍削弱的拍攝功能
雖然同為 Xiaomi 13 系列一員，但 Xiaomi 13 Lite 的拍攝軟、硬件方面就未有 Leica 加持，最大賣點就已經是 5000 萬像素的主鏡頭以及 3200 萬像素的自拍前鏡，整體拍攝體驗不俗，不過 Xiaomi 13、13 Pro 既有珠玉在前，Xiaomi 13 Lite 的拍攝功能對比之下就只算是不俗而已👇👇👇