小米13 Lite｜小米 3 月 8 日在香港正式推出 2023 年度旗艦 Xiaomi 13 系列，加入 Leica 鏡頭的 Xiaomi 13 Pro、Xiaomi 13 自然是眾所期待，但在系列中還有一部平價中階機 Xiaomi 13 Lite 一同上市，其定位及賣點與其他兩部高階出品大有不同，但相信可以吸引另一群用家入手。



Xiaomi 13 Lite 上手：纖薄美型好手感

在旗艦機系列內推出一部「Lite」版本機種，基本上是過去幾年小米手機的傳統，而這些 Lite 版本在外型上都有著幾個共通點，就是用色相對較女性向、而且會以輕量化為主，故硬件規格亦會稍微「縮水」。

Xiaomi 13 Lite 雖內置 4500mAh 大電，但重量僅 171g（蔡浩騰 攝）

今次在香港以＄3299 中階價上市的 Xiaomi 13 Lite 當然不在例外，它其實為小米在中國內地推出的女性向機種 Civi 2 的變種版本，採用前後曲邊玻璃設計，同時重量控制在 171g，非常纖巧、輕薄，拿在手上與記者近來使用的 Xiaomi 13 Pro 形成強烈對比。

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中階效能、惜有一大缺點

就如上面提到，Xiaomi 13 Lite 乃 Civi 2 的變種版本，其主要的運算硬件亦沒有改變，一樣是中高階的 Qualcomm Snapdragon 7 Gen1，在效能上當然不能與 8 Gen2 比擬，但勝在能耗較低，而且已經足夠處理一切日常操作，同時亦可以流暢運行大部份的遊戲，只要不是高規格遊玩《原神》、《Apex Legends》就絕無問題。

Xiaomi 13 Lite 只有單聲道輸出，某程度上是浪費了靚屏幕輸出（蔡浩騰 攝）

既然不用來打機，拿來作影音娛樂又如何？ Xiaomi 13 Lite 的屏幕質素不俗，是 120Hz 更新率的 AMOLED 屏幕，而且還支援 HDR10+，視覺效果堪比高階旗艦，可惜其音效輸出雖然夠力，但就只有單聲道，對這方面有要求的用戶可能會感到失望。

稍稍削弱的拍攝功能

Xiaomi 13 Lite 對比 Civi 2，在拍攝規格上有幾個降級，但作為重點的 5000 萬像素主鏡依然保留，不過廣角鏡就降為 800 萬像素，在現今的手機市場屬於「標配」一般的水平（蔡浩騰 攝）

雖然同為 Xiaomi 13 系列一員，但 Xiaomi 13 Lite 的拍攝軟、硬件方面就未有 Leica 加持，最大賣點就已經是 5000 萬像素的主鏡頭以及 3200 萬像素的自拍前鏡，整體拍攝體驗不俗，不過 Xiaomi 13、13 Pro 既有珠玉在前，Xiaomi 13 Lite 的拍攝功能對比之下就只算是不俗而已👇👇👇