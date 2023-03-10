平價5G｜5G 網絡目前已經在香港全面普及，亦因為如此各電訊商之間的競爭加劇，價格亦開始逐步下調，最近更開始出現＄100 月費以下、且數據用量相當足夠的 5G 月費計劃，以下就有《香港01》科技玩物記者為大家於近期搜羅的 5 個抵玩 5G Plan 選擇。



平價入門 5G 之選 － 低至＄98 有 20GB？

在 5G 網絡剛剛出台之時，最低價的選擇都動軏要＄300月費，又或是只提供數GB 數據用量（速度更快，人人每月最少要 10GB 以上了），根本不敷應用。

但最近在零星的「限時優惠」 以外，更出現了＄100 級別的平價又多數據的 5G Plan，早在幾個月前先有有線電視旗下的 iMobile 推出＄108／20GB 的 5G Plan 選擇，性價比不俗，不過其線路租用中國聯通，不少人都望而卻步。

＄108／20GB 未夠抵？就在稍早之前，香港寬頻就推出了全新的＄98／20GB，令提供合理數據量的 5G Plan 價格正式突破＄100 關口，而且線路上他們租用的是 3HK 的網絡，似乎有更佳保證。

保證夠用之選 － ＄149 有 50GB

20GB 都未夠用？上年度仍以「限時優惠」出現的＄149／50GB 方案目前已逐漸常規化，除了香港寬頻有推出，另外專推「大件夾抵食」方案的中國移動都有同樣價格的選擇，換言之就是加多＄50，每月有多 30GB 數據使用，一般用家保證足夠了。

報復式外遊之選 － SmarTone 送最多 70GB 漫遊數據

對月費價格預算較為寬裕的用戶，或者會有其他要求，尤其近日中國內地以至世界各地都開始全面通關，在「報復式」外遊熱潮下，對外遊漫遊數據的需求都會上升，近年大推不同花款優惠的 SmarTone 又有新搞作，除了將原本＄398／110GB 的方案大減＄100 之外，又可以因應自己需要加送漫遊數據組合，分別為👇👇👇

－遊走中國內地及澳門之選：24個月合約期內可享每月10GB內地及澳門數據 (共240GB)、每月200分鐘內地及澳門通話分鐘及「智2通」內地電話號碼 。

－暢遊亞洲之選：28 個月合約期內可享總共 70GB 亞太區漫遊數據 （適用於日本、台灣、韓國和泰國等熱門旅遊地點，另可享有航空漫遊）及 100 分鐘內地及澳門通話分鐘，更加送每月 2GB 內地及澳門數據組合及「智2通」內地電話號碼

新客戶選用以上任何一個漫遊服務組合，均獲贈$200 Uber Taxi優惠。