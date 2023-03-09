Midjourney AI人工智能作畫｜OpenAI 旗下的語言模型 ChatGPT 令人工智能熱潮在過去兩月突然爆發，連帶早前仍屬小眾玩意的 AI 繪圖都開始有更多人留意，見到他人成品、自己都想試試用人工智能作畫？《香港01》在以下就為大家帶來其中一個入門工具的速成使用指南，供各位 AI 作畫新手參考。



AI 繪畫的「流派」

AI 繪畫在過去一年發展迅速且多元化，不過目前主要分成兩大「流派」，首先有需要用戶投入大量參考圖片訓練模型、再用 GPU（即電腦中用到的獨立顯示卡）精密運算出圖片的方式，最著名的例子就是 Stable Diffusion，但這種方法對用戶擁有的硬件水平有一定要求。

最近在網上大熱的美女圖片，絕大部份都是由 Stable Diffusion 產出（圖 CivitAI）

而較多新手能夠上手的方式，則是 Text-to-Image，讓用戶可以透過輸入一連串的「咒語」、亦即與作畫成品相關的關鍵字，再讓已被訓練過的 AI 輸出相應的畫作，例如今日我們介紹的 Midjourney 就是其中之一。

而市場上這類型的 AI 其實有更多選擇，出品 ChatGPT 的 OpenAI 旗下都有一款名為「Dall．E」的 Text-to-Image 繪圖工具，操作方法萬變不離其中，但不同的模型在訓練的材料之質、量上都會有分別，故輸出的結果都會有差異。

Midjourney 3 步速成、即試 AI 繪畫

AI 繪畫背後牽涉了大量的參數，要畫出一張高質素、又合自己心意的圖片，其實花的時間不少，故亦需要大量的「咒語」練習，然而作為入門，Midjourney 就是一個不俗的工具。

Midjourney 的好處在於沒有地區限制，同時使用簡便，從零開始到正式作畫，耗時不過 5 分鐘，各位只需要跟隨以下 3 步即可👇👇👇

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Midjourney 免費試用有限制

雖然 Midjourney 的操作簡單，但留意其免費試用是有若干限制的。

首先免費用戶只會享有 0.4 小時之運算時間，粗略估計，大概 25 個運算工作後就會用完免費限額，如要繼續用同一 Discord 試用，就要付費了，最便宜的計劃為 ＄10 美金月費，可以享有 3.3 小時的運算力。

Midjourney 的付費方案比較（圖 Midjourney）

另一方面，免費用戶的 AI 繪圖僅供個人使用，並不能作為商業牟利，Midjourney 方面講明，如要用於商業用途，其使用的 AI 繪圖作品必須要出自付費戶口。