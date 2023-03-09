Honor Magic5 Pro評測｜三鏡頭展現強勁影像實力　性能體驗大升級

大家期待已久的Honor Magic5 Pro終於在國內正式發布了（香港暫未上市），有別於海外發布會，在國內發布會上榮耀對於Honor Magic5 Pro所採用的多項創新技術進行了更為詳細的介紹，從而引發了廣大用戶對於Honor Magic5 Pro在外觀、影像、續航等方面使用體驗的期待。因此，我們也在第一時間為大家帶來了這篇Honor Magic5 Pro的上手評測文章。



繆斯之眼再進化 一體曲面背蓋工藝

Honor Magic5 Pro在整體的設計思路上延續了家族式的設計理念，並將標誌性的繆斯之眼設計迭代到了3.0版本。Honor Magic5 Pro的後置攝像頭模組採用了突出的星輪三攝佈局，星輪三攝以等邊三角排布攝像頭，體現了極致的穩定與平衡感，同時也代表著Honor Magic5 Pro具備極致的影像能力。

Honor Magic5 Pro的機身後蓋有磨砂玻璃和素皮兩種材質可以選擇，其中玻璃版的配色分別為勃朗藍，苔原綠，亮黑色，素皮版的配色分別為珊瑚紫，燃橙色。Honor Magic5 Pro 玻璃版的機身還採用了創新式的一體曲面背蓋設計，通過平滑的過渡曲線，消融了後置攝像頭模組凸起所帶來的突兀感。

Honor Magic5 Pro的機身正面採用了四面微曲屏設計，結合曲面後蓋與直面中框，在設計上實現了結構主體穩定和視覺流暢過渡，特別是硬朗直邊設計的加入，讓整個機身曲直有度，柔中帶剛。此外，Honor Magic5 Pro還支援IP68等級抗水、防塵，日常濕水無需特別擔心。

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DXOMARK屏幕總分第一 6.81英吋OLED旗艦屏幕

作為一款Android高端旗艦手機，Honor Magic5 Pro的屏幕表現自然也十分出色。在DXOMARK的專業測試中，Honor Magic5 Pro的屏幕總分達到了151分，目前位列全球排行榜第一名。

Honor Magic5 Pro的屏幕為一塊6.81英吋的OLED屏幕，分辨率為2848x1312，支援1～120Hz LTPO自適應動態刷新率和最高2160Hz高頻PWM調光，是目前少有同時支援LTPO自適應動態刷新率和高頻PWM調光的機型。

Honor Magic5 Pro的屏幕色彩也相當出色，其支援DCI-P3廣色域和10.7億色顯示，色準為ΔE≈0.27，憑藉第二代屏幕聚光技術實現了1300nit全局最大亮度，1800nit峰值亮度的優異水平，絲毫不遜色於國際一流大廠。

值得一提的是，在硬件參數優秀的屏幕基礎之上，Honor Magic5 Pro還基於全鏈路高速E-HDR技術，支援了超動態臻彩顯示技術，可以充分還原HDR圖片和視頻的真實觀感。在屏幕護眼方面，助眠顯示功能、類自然光護眼、光譜低藍光護眼能力等榮耀備受歡迎的護眼技術Honor Magic5 Pro均有搭載，並通過了硬件級萊茵TÜV低藍光認證。

DXOMARK影像總分第一 旗艦級三主攝模組

Honor Magic5 Pro的影像能力得到了全面提升，在DXOMARK的專業測試中，Honor Magic5 Pro的影像總分達到了152分，目前位列全球排行榜第一名。

在硬件方面，Honor Magic5 Pro採用了旗艦級後置三主攝配置，分別為5000萬像素廣角主攝+5000萬潛望長焦主攝+5000萬超廣角主攝。其中廣角主攝採用了1/1.12英吋傳感器，等效光圈為f/1.6，鏡頭方面配置了獨家定制的8P光學鏡頭以及超級抗炫光鍍膜技術，其中超級抗炫光鍍膜技術，則以UAR超低反鍍膜+IRCF藍波旋塗，實現高通透低反光，8P光學鏡頭結合超級抗炫光鍍膜技術可帶來更優質的畫質。

Honor Magic5 Pro的超廣角主攝採用1/2英吋傳感器，擁有122°超大廣角和微距拍攝能力；Honor Magic5 Pro的潛望長焦主攝採用3.5X光學變焦鏡頭，支援光學防抖。此外，Honor Magic5 Pro還配備了多點激光對焦傳感器+多光譜色溫傳感器+Flicker等傳感器，全面提升拍攝體驗。

前置鏡頭模組方面，Honor Magic5 Pro延續了屏幕左上角雙挖孔的設計，搭載了1200萬像素廣角主攝和前置3D深感攝像頭，支援3D人臉識別功能。

計算攝影方面，Honor Magic5 Pro帶來了融合計算光學算法的再度升級以及全新的全鏈路高速E-HDR圖像技術。前置可以通過多曝光RAW融合，PSF光學系統建模，QuadRAW融合，2X RAW超分辨率技術等等多項技術和算法革新，全面提升Honor Magic5 Pro長焦拍攝體驗；後者首次實現拍攝、存儲、顯示的全鏈路HDR處理和效果展示，讓用戶輕鬆拍攝與觀看HDR照片作品。

以下進入實拍樣張測試環節，憑藉5000萬像素大底傳感器和定制光學鏡頭的出色成像能力，Honor Magic5 Pro的主攝畫質表現自然無需擔心。在多樣化的光照條件下，Honor Magic5 Pro主攝均能實現出眾的成像表現，畫面中心細節豐富，整體畫面光影效果還原到位。

Honor Magic5 Pro主攝在暗光條件下同樣具備優秀的成像效果，無論是在有光照的場景下還是在缺乏光源的場景下Honor Magic5 Pro主攝均可帶來畫面乾淨，低噪點、無明顯眩光的成像效果。

Honor Magic5 Pro的超廣角主攝鏡頭表現也很出色，在白天或者夜晚均能夠實現低畸變、畫面中心細節豐富、色彩呈現準確的成像體驗。

長焦拍攝體驗是本次Honor Magic5 Pro升級的重點，通過實測體驗，我們發現Honor Magic5 Pro的長焦成像能力不但在畫質方面有所進步，同時在對焦方面的表現也優於前代機型。這樣的進步使得我們在使用長焦鏡頭拍攝靜態的物體之外，還能夠捕捉到一些運動中的動物，例如鳥類。

通過融合計算攝影技術的加持，Honor Magic5 Pro除了在3.5X長焦鏡頭的原生焦段上具備出色的表現之外，Honor Magic5 Pro在2X至3.5X以及3.5X至10X變焦倍率上也有著出色表現。

用於提升抓拍體驗的鷹眼相機功能，是本次Honor Magic5 Pro影像體驗的一大亮點。榮耀通過與傳感器廠商聯合調試並深度定制了主攝傳感器，是其具備8核全像素對焦、硬件級光流運動觸發器、圖像超速緩存三大能力，全面提升了照片抓拍體驗。

在硬件性能提升的基礎之上，Honor Magic5 Pro還內置了基於MagicMoment的算法，該算法會從圖像清晰度，人臉角度/表情，動作評價等多個維度，模範後期選取圖像的邏輯，比如「主體清晰」優先級高於「背景噪點多」等等，從而提升人物表情清晰度、提煉高速動作的精準瞬間，最終以最便捷的方式為用戶提供最佳的拍照結果，大大提高成片的概率。

通過測試我們發現Honor Magic5 Pro 鷹眼相機功能可以在多個焦段下進行使用，我們嘗試使用Honor Magic5 Pro 鷹眼相機功能進行了拍攝並捕捉到了一些精彩的瞬間。

性能體驗再升級 採用第二代驍龍8移動平台

性能方面，Honor Magic5 Pro採用了第二代驍龍8移動平台+LPDDR5X+UFS4.0的高性能配置組合，內置榮耀自研OS Turbo X技術，可以根據用戶使用場景下的行為特徵，高效精準地調度系統資源供給，提升系統級的持久流暢。

遊戲方面，Honor Magic5 Pro搭載了GPU Turbo X技術以及超級調度和超級幀率兩大能力，其中超級調度能力可以通過動態識別遊戲高負載場景，提前準備好系統資源，保障充分供給，從而實現應用預加載在遊戲中實現更高幀率，更低幀數抖動率及更低的溫度。

在知名手機性能測試遊戲《原神》的測試中，對Honor Magic5 Pro進行了跑圖測試。在測試中我們將遊戲畫質選項設置為極高畫質+60幀，然後在璃月港跑圖30分鐘，實測Honor Magic5 Pro在性能模式下的實測平均幀率為59.7幀，表現優秀。

在國民級手遊《王者榮耀》測試中，在畫質選項設置為高清畫質+極高幀率，測試場景為5V5對戰測試，Honor Magic5 Pro單局遊戲的實測平均幀率為119.1幀，達到了旗艦手機中的優秀水準。

散熱方面，Honor Magic5系列採用超導六方晶石墨烯材質+VC液冷散熱系統，提供高達1500W/mK的石墨烯導熱係數，結合超大VC散熱面積，擁有不錯的散熱表現。在實際測試中，《原神》實際遊戲30分鐘後，Honor Magic5 Pro機身背面實測平均溫度為41.8攝氏度，表現符合預期。

此外，Honor Magic5 Pro還採用了獨立藍牙天線架構、自研通信射頻增強芯片C1、自研LINK Turbo X技術等通訊技術，全面提升手機的信號與網絡體驗。Honor Magic5 Pro同時支援DSDA技術，讓用戶在使用智能手機時實現了卡1與卡2間的「雙車道」互不干擾。

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青海湖技術帶來超長續航 首發5450mAh矽碳負極大電池

在電池技術方面的進步是本次Honor Magic5 Pro新機的一大亮點，根據榮耀官方介紹，Honor Magic5 Pro首發搭載了矽碳負極電池技術，也就是前期預熱宣傳的榮耀青海湖電池。

新一代矽碳負極材料採用多孔碳骨架+納米矽原位氣相沉積技術，並通過石墨摻矽的方式，負極能量密度比普通石墨負極電池提升16%。簡單說Honor Magic5 Pro在有限的空間內通過提升能量密度的方式，提供更高的電池容量。

這項技術的應用使得Honor Magic5 Pro（玻璃版）在219g、8.77mm厚的機身內搭載了5450mAh（典型值）的大電池，超越了大部分相同定位的機型。

為了實現更長的續航體驗，Honor Magic5 Pro還將電化學體系進行全面升級，同時應用了創新的低壓電荷聚能技術，通過重新設計系統的供電鏈路和電池智能管理算法，在確保電池使用安全的前提下，Honor Magic5 Pro能夠釋放出電池更多的可用電量，將用戶續航體驗做到極致。

經過實測，在進行了包含遊戲、視頻播放、音樂播放、新聞閱讀、照片拍攝等應用場景的5小時續航測試之後，Honor Magic5 Pro仍剩餘了69%的電量，表現超越了絕大部分智能手機。

總結

Honor Magic5 Pro是一款在用戶體驗方面領先的Android旗艦手機，其不但在一定程度上解決了困擾用戶許久的續航難題，同時也通過軟硬件的全面升級進一步提升了攝影體驗，為用戶提供了符合高端旗艦手機定位的用機體驗。Honor Magic5系列在多項技術領域的創新也對智能手機行業的整體發展起到了推動作用，為後來者樹立了需要追趕的體驗標杆。

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