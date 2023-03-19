素海霖以日本藝名「絵麗奈」在日本作為 AV 女優新人出道，其打正旗號是「土生土長港人」，一時之間在香港掀起一股 AV 熱潮。



素海霖首部 AV 作品即將在 3 月尾發行，番號FSDSS-644，聽說已經有不少港人付費預訂（圖 Faleno Star）

但雖如此，「成人影片」一直都被視為傳統禁地，有儲存影片習慣的男生為了不被另一半發現自己存在電腦內的「珍藏」，大多數會想出不同方法掩人耳目。

網民分享色色資料夾的名字

顯然在世界各地，都總有男性用家會為避開偵測而大感頭痛，在日本就有網民曾經開帖討論問道：「大家的色情影片資料夾都改了甚麼名稱？」，而一眾回應也創意十足，令人忍俊不禁。

網民的色色影片資料夾命名基本上可以分成幾個方向，一為將之改得與電腦系統檔案類似，例如「Windows」、「System」、「Download」等等，利用女生對科技事物不熟悉的特性製造盲點。而當中還有一個小撇步，就是在檔案名稱加上一「.」，例如「.system」、「.pandora」等等，就會令整個檔案的像真度提升不少。

而另外一個命名方針，就是將色色檔案夾加上與學業、工作印象相關的名字，例如「保險教育實習用影片」、「關於算子代數和張量范疇的研究」或是「納維爾－斯托克斯方程式」、「旅行記」等等，驟眼看去內容乏味，令人失去按入去的興趣。

+ 3

不過也並非全部男生都選擇避開偵查，反而表示會將色色檔案夾命名為「色情」、「AV」等明目張膽的名稱，同一時間，亦有人指出自己並沒有收集的興趣，「反正『用完』就不需要了，所以就不保存了」，在串流已成主流的今日，相信有這種想法的男生也不少吧？