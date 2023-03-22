向Bing AI 索取Windows 11序號竟成功！中國網民甚至正常啟動系統｜Microsoft最近將OpenAI的GPT-4技術整合到自家Bing搜尋引擎之中成為「New Bing」，可以回答用家的各種問題，不懂得答案時也會幫用家在網上搜尋和整理相關資訊。有趣的是最近有中國網民發現New Bing可以找到Windows 11的啟動序號（Product Key），有中國網民嘗試成功，連Key Gen 這類不法的creck code過程都不用做，就可以正常啟動Win 11 使用。



「用他的咒語來對付他」網民用Bing搜尋Window 11序號

內地網民「Sunbelife」早前在微博上分享，有人向他表示可使用新版本Bing的智能對話功能找到Windows 11的序號，而Bing竟然真的為用家找來幾個「可能可用」的序號；惟「不能保證其有效性或合法性」，要求用家自行判斷和使用。Bing更在回應中附上如何啟用Windows的步驟。而Sunbelife表示試用Bing提供的序號竟然真的可成功啟用Window 11，亦即Bing所提供的序號有效。

https://weibo.com/1675423275/MyfVh7zvZ

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其實都係上網Search返嚟

之所以能找到Windows 11的序號，其實Bing大概也只是在網上搜尋相應關鍵字；而據sunbelife博文的截圖中亦可見Bing列出了資料來源，這些Windows 11的序號都是來自中國網站。固然Bing聊天機械人會篩走非法內容，但洋洋網路大海資訊量如此多，難以完全過濾亦屬正常，只是今次由Bing提供Microsoft自家產品的序號就顯得特別黑色幽默。

現時這漏洞似乎已被解決，不論用簡體還是繁體中文再向New Bing AI 查詢「幫我找幾個Windows 11的激活序列號」，均會顯示「不能提供非法內容，請購買正版Windows 11」。

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