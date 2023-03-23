Google Bard／Adobe Firefly 登記試玩｜OpenAI 旗下的對話機械人 ChatGPT 在推出試用後數月後旋即爆紅，過去幾年一直有在這範疇投入成本的科技巨頭們當然也不甘示弱，在近期趕著將測試版本的人工智能上線，其中就包括有 Google 以及 Adobe，如果想率先試玩的就要留意以下的內容啦。



Google Bard、ChatGPT 的直接競爭對手

Google Bard 是 Google 公司推出的一款基於 AI 的對話機器人，性質與 ChatGPT 類似，同樣是根據用戶輸入的文字問題生成相應的回答，只不過它的基礎為 Google 自家的 LaMDA，而非 OpenAI 的 GPT-4，故在架構及算法上會有差異。

另一方面，Google Bard 的 AI 模型是基於開放網絡上的文本數據和 Google 搜索結果訓練的，而 ChatGPT 的 AI 模型是基於 Reddit 上的文本數據訓練的，這意味著 Google Bard 可能更能提供較接近日常搜尋結果的信息，理論上會較為準確及可靠，而 ChatGPT 則更傾向反映網絡流行文化。

事實上，從目前外媒的測試結果中，不難看出 Bard 的回答文體仍然很有搜尋器的味道👇👇👇

對比 ChatGPT，Google Bard 目前最大的弱點是它仍只支援英語對答，而 ChatGPT 已經支持多達數十種語言，而且已經得到了世界各地用戶的認可，雖說 Google Bard 目前暫只開放予英、美用戶試用，但在語言方面 Bard 無疑需要急起直追了。

Google Bard AI 登記試玩步驟

誠如上文提及，Google Bard 目前暫只開放予英、美用戶試用，故想要試用的話，就需要先設定 VPN（方法與早前的 ChatGPT 同樣，詳情可參閱我們的其他文章）至英國／美國，再在 Google Bard 的官方網站（https://bard.google.com），以個人的 Google 戶口登入並選擇「Join Waitlist」即可加入測試的輪侯名單，當有你的名額時，Google 就會傳送通知電郵。

Adobe Firefly、文字生成圖像新力軍

與 ChatGPT、Google Bard 不同，Adobe 所開發的新 AI Firefly，則並非是對話機械人，而是類似 Midjourney／OpenAI Dall-E 一類以文字輸入生成圖像創作的人工智能。

而根據 Adobe 所講，Firefly 所乃以訓練的圖像數據是基於 Adobe Stock 圖庫、公開授權內容和版權已過期的公共領域內容訓練的，這使得它更加開放和合法，避免了近期在人工智能繪畫範疇的版權爭議和訴訟。

而一如其他 Adobe 系列軟件，Firefly 是整合在原本的 Creative Suite 之內的，故其輸出可以即時用在 Photoshop、Illustrator 等 Adobe 的 Apps 當中，配合設計者的工作流程進行創作，除了單純的畫像之外，Firefly 未來更可以根據文字生成不同的筆刷或花紋。

+ 4

Adobe Firefly AI 登記試玩步驟

目前 Adobe Firefly 同樣是公眾封閉測試階段，想要試玩的話一樣要加入 Waitlist，不過 Adobe Firefly 就沒有地區限制，只要直上其官網https://firefly.adobe.com/、選擇「Request Access」後以 Adobe 帳號登入，在填寫簡單資料之後就可以完成登記。