Apple將推出摺疊機？新專利iPhone摔落時會「自動縮回」保護螢幕

可摺疊、彎曲螢幕的技術越來越精良,越來越多 3C 科技迷愛上摺疊手機的多變性,就連市場龍頭 Apple 也多次傳出研發多時的摺疊 iPhone 即將量產上市。而近日美國專利商標局(USPTO)再次透露,蘋果最新專利能讓摺疊 iPhone 掉落時,手機會自動迅速摺疊螢幕,保護手機不受摔落地面的傷害。



據了解,蘋果提交的這項新專利名為「Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection」,是在摺疊式裝置上加入一個感測器,透過感測器偵測垂直加速度,以跟地面高度距離變化來確認裝置是否處於墜落狀態,一旦偵測到,摺疊裝置就會迅速自動摺疊一部分,防止脆弱的螢幕撞擊地面。

不過,更讓果粉關心的還是摺疊 iPhone 到底何時登場的訊息吧?綜合多方訊息,今年應該不太有機會看到摺疊 iPhone 的問世,要到明年蘋果會先推出摺疊 iPad 來試試水溫。

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】