ChatGPT 插件｜OpenAI 旗下的對話機械人 ChatGPT 推出數月，其強大的功能迅即瘋摩全球，更間接加速了了人工智能的競爭步伐，然而之前用到的 ChatGPT、即使背後的模型升級至 GPT-4 都好，仍然有很大的限制，就是資料庫只停留在 2021 年、而且不可以連網查詢，不過由即日起，ChatGPT 都終於要衝破這項枷鎖了。



根據 OpenAI 方面的說法，不讓 ChatGPT 連網更新資料的原因有幾個，包括有可能需要上傳用戶私隱，又或是增加被黑客攻擊的危險等，而這樣的限制亦令 ChatGPT 未能根據最新資料回答問題，甚至會因為不知真實答案而自行「創作」內容，影響 ChatGPT 的實用性。

而 OpenAI 在聽到網上眾多讓 ChatGPT 連網的聲音之後，早前終於想到利用官方插件功能的方式，讓 ChatGPT 在相對可控的情況下接收並處理網上的資料。

Open AI 在 3 月 23 日在網上公開了 ChatGPT 的這項新功能，並一併公開了目前已經與 OpenAI 合作的單位，他們來自不同界別，包括常用於旅遊訂票、訂酒店的 Expedia 及 KAYAK、可以查閱餐廳及食物資料的 OpenTable、以計算功能知名的 Wolfram 等等。

目前與 OpenAI 的 ChatGPT 插件開發單位（圖 OpenAI）

而在 OpenAI 公開的示範中，就顯示在安裝好這些插件之後，用戶就可以單憑一段指令做到查詢食物成份 > 計算食物卡路里 > 最終上網選購餐單中的食材，明顯不單止是連網這樣簡單，簡直令 ChatGPT 的功能無上限提升。

不過值得留意的，是 ChatGPT 之插件功能目前仍然在 Alpha 封測階段，想要試用的話仍然要先加入 Waitlist（近來大家要輪侯的名單可真多…），後續將逐步開放予開發者、API 用戶使用，相信 ChatGPT Plus 的訂閱戶仍然會是搶先試用的一群。不過，網上早已經有各種的 ChatGPT 網絡插件，可以小程度地加強 ChatGPT，有興趣的話可以參閱另文。