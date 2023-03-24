Google將導入AI　文件、Gmail率先試行　搶先公布能否扳回一城？

由OpenAI開發出的「最強人工智能」Chatgpt問世後，衝擊長期由Google壟斷的搜尋引擎市場，同時激起各方加入「生成式AI大戰」。Google於3月14日晚間突襲式宣布，在Google Workspace導入生成式AI，未來民眾使用Google文件，和在Gmail中撰寫文件時，將有AI協助寫作。該功能會先在美國本地測試，接著開放其他國家地區用戶使用。



近幾個月來Chatgpt引發關注，各科技公司也趕緊搶灘，微軟日前剛宣布將在16日晚間舉辦發表會，宣布將在「Microsoft 365」導入生成式AI，要讓使用者接軌結合AI的未來工作型態。沒想到Goole竟緊急「截胡」，率先在Google Workspace推出新功能，導入AI幫忙使用者寫作。

▼▼▼Google將導入AI▼▼▼

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寫開頭超困難？Google文件導入AI 幫寫草稿、一鍵換語氣

Google指出，在空白的文件上撰寫開頭，對很多人來說相當具有挑戰性，而Google文件便可自動生成草稿，用戶只要在文件中輸入想寫的主題，AI就可以先幫忙寫出草稿，用戶只要潤稿、新增相關內容，過程中AI也會即時提出相關建議。

在Gmail方面，考量到許多人使用信箱寄送履歷、寫信給上司或供應商等，需要用較正式的語氣撰寫，因此Gmail加入「編輯文件風格」功能，使用者只要寫好粗略內容，選取「正式」（Formalize）風格按鍵，系統便會幫忙生成更加正式的版本；另根據Google釋出的示範影片，Gmail還提供「我覺得幸運」（I’m feeling lukcy），還有簡短、列點等不同編輯方式。

Google雲端（Google Cloud）CEO湯瑪斯·庫里安（Thomas Kurian）在新聞發佈會上表示，「Google Workspace長期以來一直是實時協作的先趨，在下一階段，我們將通過與人類實時協同工作的 AI 合作者為人類提供支持」，他也表示，目前的核心功能是在編寫和調整文本語氣方面，但這只是剛開始。

Google也預告，除了上述2大功能，今年也將陸續推出更多服務，包括回覆、摘要電子郵件並設定郵件優先順序；在Google文件中共同發想、校對和重新編輯；Google簡報中自動產生圖片、影片和音訊；在Google試算表自動產生公式、自動完成上下文分類；在Google Meet中紀錄會議摘要等。

此外，Google也推出PaLM API，搭配Maker Suite工具，讓開發人員可以在Google的大型語言模型上，試驗自己的想法、快速打造下一代應用程式，從而讓AI能夠更容易使用。這項功能目前採申請制，經審查後開放給特定開發人員。

Google搶先公布AI工具，有機會扳回一城？

長年佔據科技龍頭的Google在Chatgpt問世後，敢受到巨大壓力，先於今年2月發表AI聊天機器人Bard後，今又搶先對手微軟，發表工作文件導入AI技術，顯見Google的企圖心，雖然這次公布的許多功能，目前只有少數用戶可使用，但外媒「TechCrunch」表示「Google將AI導入文件和Gmail的策略是正確的」，這不但是最容易實現的目標，也能迴避Chatgpt和Bing面臨的，聊天機器人回答出錯的問題，且對其搜尋引擎業務也沒有任何風險。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Google文件、Gmail導入AI工具！有哪些超實用功能？帶你一次看懂 幫寫草稿只是基本】