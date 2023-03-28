Apple頭戴式VR／MR裝置優先向高層演示 傳評價一般、揭4大缺點
Apple VR／MR 裝置｜蘋果公司過去 20 多年來推出市場的產品，往往會成為影響科技界、甚至徹底改變人們生活的契機，例如 iPod、iPhone 等等，而繼 2015 年發表 Apple Watch 之後，Apple 在今年終於準備進軍另一全新產品領域 － 推出傳聞已久的混合現實（Mixed Reality）頭戴式裝置。
據聞這款加入了最新的 VR、AR 技術的頭戴式裝置將在 6 月份正式發表，而 Apple 方面亦為內部人士帶來了優先體驗。
Apple Top100 優先體驗 MR 頭戴式裝置
Bloomberg 彭博社科技編輯 Mark Gurman 對 Apple 的內部消息向來十分靈通，據他在稍早前在最新一期《Power On》通訊中透露，Apple 在上周邀請了公司約 100 名最高級別的執行官來到加州 Cupertino 總部的 Steve Jobs Theatre 參與一場大型會議，而他們正是第一批得以親眼見證 Apple MR 頭戴式裝置的人。
這款頭戴式 MR 裝置目前據傳為「Apple Reality」，是一款混合現實（Mixed）頭戴式裝置，即在一機中結集虛擬現實（Virtual Reality、VR）及擴增現實（Augmented Reality、AR），旨在為用戶帶來全新的操作體驗。 為了實現這個目的，Apple Reality 將具有大量高階硬件，如高清顯示屏幕、攝錄鏡頭、強大的處理器和 LTE 及 GPS 等無線連接技術。
從目前流出的資料中顯示，Apple Reality 的基礎操作類似 Apple Watch，用戶只需把裝置戴在頭上，就能自動開啟並連接到個人的 iPhone 或 iPad 以調用內容，除此之外，Apple Reality 亦支援 Siri 語音助手和手勢控制，讓用戶能夠輕鬆地與虛擬世界互動。
內部演示曝 4 大缺點？
Apple Reality 如果成功，可以在真實世界中增加虛擬元素，《Ready Player One》、《Free Guy》等電影情節或可成真，然而在 Apple Reality 普及之前，Apple 方面或需要先克服幾個缺點。
首先，有內部消息指 Apple Reality 的價格將高達＄3000 美元左右，對比目前市場上的類似裝置昂貴幾倍，明顯遠遠超過了大多數消費者的預算。其次，在銷售初期，Apple Reality 或暫未有一個明確的殺手級應用作為護航，能夠吸引大量用戶購買和使用。
而除了一些營銷上的策略問題，Apple Reality 的設計似乎亦不甚討喜，從內部演示後傳出的消息指，Apple Reality 採用的是外置電池的設計，而此電池在運行約數小時後就必須更換，換言之難以支援整天在外使用；同一時間，有參與演示的 Apple 高層亦透露 Apple Reality 的配戴體驗不甚舒適。
從種種跡象看來，Apple Reality 在初期都難以成為大熱商品，不過有 Apple 內部意見就認為其發展路線可能會與 Apple Watch 類似，同樣在初期欠缺支援、難以適應，但在幾年的不停改良之後，市場逐漸接受了 Apple Watch 作為隨身健康監測裝置的定位，成為 iPhone 用家群中的必備周邊產品之一。