Apple VR／MR 裝置｜蘋果公司過去 20 多年來推出市場的產品，往往會成為影響科技界、甚至徹底改變人們生活的契機，例如 iPod、iPhone 等等，而繼 2015 年發表 Apple Watch 之後，Apple 在今年終於準備進軍另一全新產品領域 － 推出傳聞已久的混合現實（Mixed Reality）頭戴式裝置。



據聞這款加入了最新的 VR、AR 技術的頭戴式裝置將在 6 月份正式發表，而 Apple 方面亦為內部人士帶來了優先體驗。

Apple Top100 優先體驗 MR 頭戴式裝置

Bloomberg 彭博社科技編輯 Mark Gurman 對 Apple 的內部消息向來十分靈通，據他在稍早前在最新一期《Power On》通訊中透露，Apple 在上周邀請了公司約 100 名最高級別的執行官來到加州 Cupertino 總部的 Steve Jobs Theatre 參與一場大型會議，而他們正是第一批得以親眼見證 Apple MR 頭戴式裝置的人。

與從前較低調的內部發布不同，今次 Apple 用到的是位於總部的 Steve Jobs Theatre，似乎 Apple 方面對於新的 MR 裝置有頗大期望（林勇 攝）

這款頭戴式 MR 裝置目前據傳為「Apple Reality」，是一款混合現實（Mixed）頭戴式裝置，即在一機中結集虛擬現實（Virtual Reality、VR）及擴增現實（Augmented Reality、AR），旨在為用戶帶來全新的操作體驗。 為了實現這個目的，Apple Reality 將具有大量高階硬件，如高清顯示屏幕、攝錄鏡頭、強大的處理器和 LTE 及 GPS 等無線連接技術。

從早前在網上流傳的資料所見，Apple Reality 的外型對比其他市場上的 VR 裝置沒有太大分別（圖 9to5Mac）

從目前流出的資料中顯示，Apple Reality 的基礎操作類似 Apple Watch，用戶只需把裝置戴在頭上，就能自動開啟並連接到個人的 iPhone 或 iPad 以調用內容，除此之外，Apple Reality 亦支援 Siri 語音助手和手勢控制，讓用戶能夠輕鬆地與虛擬世界互動。

內部演示曝 4 大缺點？

Apple Reality 如果成功，可以在真實世界中增加虛擬元素，《Ready Player One》、《Free Guy》等電影情節或可成真，然而在 Apple Reality 普及之前，Apple 方面或需要先克服幾個缺點。

首先，有內部消息指 Apple Reality 的價格將高達＄3000 美元左右，對比目前市場上的類似裝置昂貴幾倍，明顯遠遠超過了大多數消費者的預算。其次，在銷售初期，Apple Reality 或暫未有一個明確的殺手級應用作為護航，能夠吸引大量用戶購買和使用。

例如目前在 VR 界大受好評的 Meta Quest 2，售價也不過是$399美元起（圖 Meta）

而除了一些營銷上的策略問題，Apple Reality 的設計似乎亦不甚討喜，從內部演示後傳出的消息指，Apple Reality 採用的是外置電池的設計，而此電池在運行約數小時後就必須更換，換言之難以支援整天在外使用；同一時間，有參與演示的 Apple 高層亦透露 Apple Reality 的配戴體驗不甚舒適。

從種種跡象看來，Apple Reality 在初期都難以成為大熱商品，不過有 Apple 內部意見就認為其發展路線可能會與 Apple Watch 類似，同樣在初期欠缺支援、難以適應，但在幾年的不停改良之後，市場逐漸接受了 Apple Watch 作為隨身健康監測裝置的定位，成為 iPhone 用家群中的必備周邊產品之一。