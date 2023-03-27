YouTube去廣告App竟是病毒？安裝即中招、恐榨乾銀行戶口
YouTube 去廣告app YouTube Vanced 是病毒｜YouTube 前年推出的 YouTube Premium，主要功能為去除廣告，不過在 Android 生態系統中，歷年來就有著不同的手段達到同樣效果，而且標榜「免費」，例如年前享譽盛名的《YouTube Vanced》，引來不少用家使用。
只不過這些非官方認可的 YouTube Apps，亦理所當然地成為了黑客發動攻擊的入口。
木馬假冒 YouTube Vanced、針對 400 多個金融／銀行Apps
第三方 YouTube Apps 中，YouTube Vanced 被公認為功能最多、最好用的選擇，然而其在 2022 年就因為法律問題而停止更新，不過其仍以 APK 形式在網上流傳、且有不少人都會下載並安裝使用。而不法之徒就看準這一點，以一名為「Nexus」的木馬病毒再包裝成 YouTube Vanced 的 APK，再放在偽冒的介紹網站上供人下載。
這個由 Nexus 偽冒的 YouTube Vanced 安裝後會要求多達 50 個權限，而其中 14 個被惡意軟件濫用以進行惡意活動，另外又會利用一些常見的手段以騙取用戶的銀行登入資料，例如：
－ 在目標應用程式上顯示一個偽造的登入頁面，並利用內置的鍵盤記錄器（keylogger）記錄用戶的帳號和密碼。
－ 攔截 SMS 中的兩步認證碼，並供黑客遙距登入銀行戶口之用
－ 利用 Android 的「無障礙服務」（Accessibility Services）功能，竊取加密貨幣錢包的種子和餘額資訊、Google Authenticator 的 2FA 碼，以及目標網站的 cookies。
一般用戶忌用側載形式安裝Apps
在病毒活動相對活躍的 Android 平台，就連官方市集 Google Play 每日都會搜獲大量的病毒威脅，更何況是「無王管」的互聯網？故一般用戶如非必要都不建議使用 APK 形式為 Android 手機側載 Apps。
此外，還要注意不要點擊來自陌生人或可疑來源的連結或附件，並使用強密碼和多因素身份驗證來保護自己的帳戶。最後，如果發現任何異常或可疑的交易，最好立即聯繫你的銀行或金融機構報告情況。
目前主流的 Android 病毒有哪一些？
常見的 Android 手機病毒分別有「Joker 小丑」、「Dropper 滴管」、以及最新的「Xenomorph 異形」，詳細內容可見此文章。
Android 防毒軟件可以防止中毒嗎？
Google Play Store 上的防毒軟件數量多至數千款，然而效用成疑，同時更有部份可能就是病毒偽裝，詳細可見此文章。
防止 Android 手機中毒的最有效手段是？
不要從來歷不明的網站下載 APK 安裝 Apps、同時盡量使用信任的開發者出品。