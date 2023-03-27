YouTube 去廣告app YouTube Vanced 是病毒｜YouTube 前年推出的 YouTube Premium，主要功能為去除廣告，不過在 Android 生態系統中，歷年來就有著不同的手段達到同樣效果，而且標榜「免費」，例如年前享譽盛名的《YouTube Vanced》，引來不少用家使用。

只不過這些非官方認可的 YouTube Apps，亦理所當然地成為了黑客發動攻擊的入口。



木馬假冒 YouTube Vanced、針對 400 多個金融／銀行Apps

YouTube Vanced 的功能包括去廣告、畫中畫、背景播放、自動重播等等，部份功能連官方 YouTube Apps 都未必能追上（圖 YouTube Vanced）

第三方 YouTube Apps 中，YouTube Vanced 被公認為功能最多、最好用的選擇，然而其在 2022 年就因為法律問題而停止更新，不過其仍以 APK 形式在網上流傳、且有不少人都會下載並安裝使用。而不法之徒就看準這一點，以一名為「Nexus」的木馬病毒再包裝成 YouTube Vanced 的 APK，再放在偽冒的介紹網站上供人下載。

目前搜尋 YouTube Vanced，會出現多個類似官方設計的網頁，但其提供的 APK 安全與否根本無人知曉（網上圖片）

這個由 Nexus 偽冒的 YouTube Vanced 安裝後會要求多達 50 個權限，而其中 14 個被惡意軟件濫用以進行惡意活動，另外又會利用一些常見的手段以騙取用戶的銀行登入資料，例如：

－ 在目標應用程式上顯示一個偽造的登入頁面，並利用內置的鍵盤記錄器（keylogger）記錄用戶的帳號和密碼。

－ 攔截 SMS 中的兩步認證碼，並供黑客遙距登入銀行戶口之用

－ 利用 Android 的「無障礙服務」（Accessibility Services）功能，竊取加密貨幣錢包的種子和餘額資訊、Google Authenticator 的 2FA 碼，以及目標網站的 cookies。

偽冒 YouTube Vanced 的 Nexus，早前被發現被黑客放在網上求售（圖 Bleeping Computer）

一般用戶忌用側載形式安裝Apps

在病毒活動相對活躍的 Android 平台，就連官方市集 Google Play 每日都會搜獲大量的病毒威脅，更何況是「無王管」的互聯網？故一般用戶如非必要都不建議使用 APK 形式為 Android 手機側載 Apps。

此外，還要注意不要點擊來自陌生人或可疑來源的連結或附件，並使用強密碼和多因素身份驗證來保護自己的帳戶。最後，如果發現任何異常或可疑的交易，最好立即聯繫你的銀行或金融機構報告情況。

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