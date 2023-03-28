抽濕機使用禁忌｜近日香港天氣忽冷忽熱，加上落雨濕氣重，未來一周相對濕度都高達95%！不開冷氣或抽濕機除濕地板甚至出水。香港討論區有網民發文：埋怨媽咪將抽濕機「放正喺屋企正中間，行出行入部機真係好阻定，行過都撞親」，她想將抽濕機放在角落頭，與阿媽發生爭執，堅持不放在中間會影響抽濕效果。



未來一周相對濕度都高達95%

個案1｜放角落頭影響抽濕機功效！伯母理論是否正確？

網友各有各睇法：「放廁所加十分」、「話之放係邊,唔比濕氣入最緊要閂窗」、「如果用黎乾衣，最好係放係衫下面」究竟媽咪的理論是否正確，以下是根據2022年香港消費者委員會抽濕機評測報告附上的使用貼士，整理出來的抽濕機使用禁忌：

香港討論區截圖

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抽濕機使用禁忌01｜擺放位置有學問

抽濕機一般都比較巨型，很多人會將它放在牆角落、牆邊以免阻礙通行，但其實這樣做真的會影響抽濕效果。尤其要小心有些抽濕機的吸風口設在機背，如果貼牆擺放，不單影響進風，更有可能令機身過熱。正確使用方法，最好是放在室內正中央，保持周圍通風，也可以配合風扇使用。

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抽濕機使用禁忌02｜不應在抽濕期間在同一環境

抽濕機運作時使產生熱風，有機會對人造成不適，以及出現皮膚水分不足產生敏感的問題。因此，建議抽濕機運作時不要留在同一個環境。

抽濕機使用禁忌03｜抽濕都要關窗

開冷氣要關窗眾人皆知，但其實開抽濕機都要關窗，目的是減少室外濕氣流向室內。同時，也可以把開櫃門，減少封閉空間的濕度，減低發霉的情況。

抽濕機使用禁忌04｜定期清洗濾網和水箱

大部份的家電都要定時清潔，以延長壽命和效果，抽濕機同樣是這樣。如太久沒清理就會影響到除濕效果和散熱。同時最好每天都把水箱的水倒掉及清洗，以免過滿影響抽濕表現。

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個案2｜男友重用抽濕機水拖地、女友網上公審是否正確？

同時間，香討還有另一位網民發文呻，早前見男朋友以抽濕機乾衣，抽了一晚後竟然將抽濕機抽出的水拖地。事主即時阻止，原因是有專家指抽濕機抽出的水有機會比沖廁水更污穢，被事主責怪：「好冇家居常識」，但網民卻反指樓主怪題男友：「等同蒸餾水比水喉水更乾淨純潔、不用浪費」「下次可以飲埋佢呢」、「來自空氣既水份，吸都沒問題, 反而拖地有問題?」

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對皮膚敏感者非常危險

有皮膚科醫生指出，抽濕機抽出來的水只是「理論上」清淨，但其實抽濕機機身和儲水箱不會時常清潔，抽出來的積水存放愈久，愈易滋生細菌。如用來抹傢俱、拖地，都有機會接觸到皮膚，對於濕疹患者、皮膚表面有傷口的人，免疫力較低的長者或小朋友都有壞影響，除了皮膚感染，更嚴重還有機會感染退伍軍人症甚至肺炎！

所以，樓主是沒有話題她的男友！抽濕機抽出來的水頂多只可以用來沖廁。

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回南天殺到｜相對濕度高達95% 中電教抽濕機+電風扇最強乾衣方法

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提到抽濕機抽出來的水，其實抽濕機都需要清潔，簡單幾步已經可以保養好它，使用得更安心安全：