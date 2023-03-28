智能手錶／智能手環選購｜現今在智能手機以外，智能手環／手錶亦是可以帶來更多方便的智能配戴裝置，尤其對於有運動習慣的朋友而言，這類型的智能配戴裝置可以讓用戶對自己活動成效進行紀錄，顯得更為實用。



價錢可相差10多倍、是否值得買？

但綜觀市場上多達百款的手環／手錶，同樣作為智能穿戴設備，智能手錶的價格對比智能手環卻可以貴上幾倍甚至十多倍，不少人質疑這價格差異是不是值得，甚至有人戲謔，智能手錶和智能手環最大的差異就是價格。那麼，智能手錶與智能手環最大的差異又在於哪呢？

智能手錶 vs 智能手環 4 大差異

【1】功能 － 智能手錶更全面

智能手錶的價格通常會比手環更高，主要原因還是要體現在其功能之上。

以目前最高端的智能手錶而言，它們絕大多數擁有更多的功能，智能手環一般通過傳感器進行運動數據以及健康狀況的監測，而智能手錶在這些功能的基礎上還增加了藍牙通話、獨立音樂播放、Apps 訊息查閱及回覆等等功能。

智能手錶近年新增了藍牙通話、獨立音樂播放、Apps 訊息查閱及回覆等等功能（網上圖片）

而且現在有些智能手錶更支持安裝 SIM 卡進行通話，換一句話說，智能手錶就是縮小版的手機，對於運動者來說，使用智能手錶能很大程度上減少從口袋拿出手機的次數，甚至外出直接戴上手錶就行了。

【2】外觀設計 － 智能手錶更多元化

智能手錶在外觀設計方面也更具個性化，由於智能手錶在設計上主要跟隨傳統手錶的設計，單是錶帶方面，一款智能手錶已經有多種錶帶可以選擇，例如真皮、尼龍材質以及金屬等等。而智能手環由於其定位的原因，在其配件方面的選擇就少了。

單是錶帶方面，一款智能手錶已經有多種錶帶可以選擇（圖 華為）

如果日常對於衣著有要求的話，智能手錶的整體造型時尚感更強，而且手錶機身使用的材質亦可以更好地襯托出衣著造型。

【3】屏幕 － 視乎需求

智能手錶一般擁有更大的屏幕，使用者可以更方便地閱讀和操作，有的甚至可以在上面運行不同的 Apps、或進行電子支付等。

而智能手環則以基本功能為主，有部份甚至不設屏幕，但就大大地縮小了手環的機身尺寸以及所需要的電池，從而提升了便攜性，且不容易妨礙用戶進行運動或睡眠時配戴。

【4】續航力 － 手環佔優

智能手環在續航和佩戴感受方面明顯的優勢，由於功能稍為基本，而且會耗電的傳感器數量更少，一般來說智能手環會比智能手錶的續航更長，20 天左右不充電都屬於基本。

就算是電力用盡，智能手環的充電時間亦較手錶為短（圖 GSMArena）

而智能手錶方面，雖然它們的電池一般更大更重，但相應地屏幕以及監察功能都會加劇耗電，使其續航時間多在在 1～2 周左右，如果頻繁使用精確定位或運動監測功能，續航力更會縮短至數天之內。