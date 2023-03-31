遊戲王八達通｜已故漫畫家高橋和希老師創作出的《遊戲王》，衍生出經典卡牌遊戲、瘋摩全球動漫迷，絕對稱得上是 80 後的經典回憶。今年適逢《遊戲王》 推出 25 周年，香港代理就與集英社合作，洽談版權推出限量版的《遊戲王》八達通卡！



經典「藍眼白龍」卡面、限量 5000 套

《遊戲王》香港代理羚邦集團今年將推出大量《遊戲王》的 25 周年紀念周邊產品，其中作為重頭戲的就有全球限量 5,000 套的《遊戲王》特別版八達通紀念珍藏套裝，是繼幪面超人、新世紀福音戰士後另一引人注目的八達通聯乘產品。

今次的《遊戲王》特別版八達通，卡面圖案為《遊戲王》作品中的經典怪獸「藍眼白龍」，而且更是最為人熟知的版本，原卡屬於遊戲王主要角色之一、海馬瀨人，卡面的龍身有閃粉效果，卡背亦印上《遊戲王》卡牌遊戲25週年圖案，唯一美中不足是此卡並不會像以往幾個作品的八達通一樣在交易時發出閃光特效。

除了八達通卡本體之外，珍藏盒亦內含以《遊戲王》卡牌卡背圖案為設計的卡套，配以棕色掛繩，Fans 可以像動漫中的角色一樣將愛卡隨身攜帶。

《遊戲王》八達通珍藏套裝限量 5000 套，售價為＄398，4 月 5 日上午 7 時起至 18 日於 Ani-Mall 及全港 7-Eleven 便利店可以訂購，售完即止，發貨日期預計為 2023 年 7 月中旬。

多款遊戲王限量周邊

Ani-Mall 除推出特別版八達通外，亦於 4 月 5 日起同步推出一系列《遊戲王》系列限量紀念商品，當中包括黃金櫃公仔紙巾套、卡背圖設計地墊、遇熱變色陶瓷杯等，每件均具《遊戲王》系列標誌性象徵，發貨日期預計為 2023 年 7 月中旬👇👇👇