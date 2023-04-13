中國代購中伏｜網民尋找小商戶在外地代購限定商品，快捷且自由度大，但「代購商」的服務質素、效率、可靠性卻往往參差不齊。最近就有動漫迷在facebook申訴遇上「史上最誇張代購」，支付了2千多元訂購買上海彩虹社EN VTuber 中國聯乘cafe商品，竟被索與貨價相近，接近2000港元的「車馬費」！



集資代購上海彩虹社EN精品

事主與一班同樣喜歡彩虹社EN VTuber的香港人，他們留意到上海「漫玩星球」將開設NijiSanji EN限定Cafe，但由於不打算上大陸，又在IG發現一家代購店開po，表示會接受相關代購服務，於是就集合23位同好，支付＄2655元訂金，委託代購商安排購買。

上海「漫玩星球」開設NijiSanji EN限定Cafe

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代購商IG 截圖

事件苦主於fb公開與代購商之通訊截圖

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魔鬼在細節｜要求支付＄2500車馬費

因相關Cafe限定品、贈品，需即場在店內點餐才能購買，而針對購買數量，代購商要安排3人入場。但原來最貴的一筆錢是原文中的「補車馬費」。事主表示：「正常人思維咪就會覺得係佢本身已經係就要上去，順便接埋代購。」他理解是代購商本來就已安排上海之行，順道接受代購，理解「補車馬費」為代購商由酒店到相關cafe的車費，由於貴極有限、不疑有詐就同意，當代購商收了按金後，在4月11日聯絡下單人，告知需補付車馬費，當中包括：

機場快線來回$460、內地的士來回$1876（杭州蕭山國際機場→楊浦區漫玩星球）、人力費用共$150（3人），共計$2486！



代購商在IG回應事件，但網民並不接受他的說法。（IG截圖）

代購商回應：「車馬費＝車費+馬費」網民：你買咗隻馬騎去？

事主不同意支付這筆費用，代購商就強調自己本來並不打算去上海，是特別安排行程為客人前去化購，要求客人夾車錢是合理要求。但後來有網民提醒事主，代購早在3月27日已提過自己會上上海。事主最後祳事件張貼在fb，網民質疑代購存心利用買家夾錢給他支付全程旅費，這並非代購行業一貫做法，而且怎計也計不出車費何來需要近2千元。

代購商進一步解釋他對「車馬費」之定義：「150蚊是車費、其他1873是馬費。」

網民聽後大惑不解：「你喺杭州買咗隻馬騎去上海？」



代購商解釋「150蚊是車費、其他1873是馬費。」（IG截圖）

網民發現代購這愈講愈難理解，且發現車資中水份很多，最終提出了多個質問，以下亦有代購商之回應：

代購商於個人IG回應事件時的4張截圖

Q1：為何不在上海落機

代購回應：因機票比去上海便宜



Q 2：沒有比的士更便宜的方法前往上海嗎？

代購回應：中國地方大，杭州坐甚麼車去上海也是差不多價錢。



Q3：有沒有車費支出證明？

代購回應：沒有，但可以給你看大概收費。（之後代購商展示一張沒出發、目的地的cap圖，金額也不相符。）



Q4：事主上網查看車資，的確定價相約，但代購對車馬費的定義，應只限酒店至會場間的交通費，而不是機場至目的地。

代購回應：我們正是住在杭州機場旁邊，所以收取杭州至上海車費很合理。



已報警處理

事主提出：1）不要貨、退全數訂金、2）付500元車馬費、3）報警處理 共3個方案，最終雙方無法達成共識，最終報警備案。代購商最初建議退半訂，後來得知事主已報警，就指收取貨款已全數支付給上海「漫玩星球」購物，要等事主找清$2486車馬費才會交付貨品。而因為事件已報警，他不作回應，等待各政府部門處理。

事主提供的SNS通話截圖

香港警方：去年網上騙案較前年大增逾5000宗

以上個案已報警，本報無意批評，只作客觀陳述。唯建議尋找代購商時，應先了解所有條款，傾好價錢才開始匯款。另外，根據香港警方上個月的報告，單是香港區，去年網上騙案總數已達19,599宗，較2021年及2020年分別增加5,740宗及8,883宗。當中主要的網上騙案類型為網上購物騙案，佔8,735宗，涉款金額約為7,410萬元。