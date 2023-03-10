2023消費券＄5000｜財政司司長陳茂波在日前的財政預算案中，提到香港政府決定在今年再度發放電子消費券，雖然總額方面稍為回落至＄5000，不過仍要分成兩期發放，而更多的消費券派發詳情，就在今日（3月10日）公布。



4 月中有錢用

根據財政司司長陳茂波早前的發言，消費券將會分成兩期向每名合資格的 18 歲或以上香港永久性居民及新來港人士、透過與 2022 年時同樣的儲值支付工具發放，第一期全額額度為＄3000，並將會在 4 月 16 日發放至早前已登記的支付工具戶口，而第二期的＄2000 則會在 7 月派發。

毋須額外登記、不能「轉會」

2023 年今次的消費券發放安排，基本上與 2022 年的首期消費券相同，市民不能在這段期間轉換收款的支付工具，電子錢包的選擇則依然是 2022 年第二期消費券時的 6 個，分別為：

+ 1

－AliPay HK

－WeChat Pay

－八達通

－Tap&Go 拍住賞

－BoCPay

－PayMe

由於不用重新登記，2 年前出現過的交表實體人龍應該不會再現（資料圖片）

八達通用戶終於同步收齊錢、但仍有一事要留意

在 6 個支付工具的選擇中，八達通叫用戶又愛又恨，事關它在日常生活中最容易使用，然而八達通由於系統及法律上的先天限制，目前最多只可以存入＄3000，在過去兩年的消費券派發時，需要分開多期收錢，令有心想用於更大額支付的用戶頗為失望。

不過，由於今次政府的消券額度減至＄5000，同時首期＄3000 剛好是八達通的上限額度，故首期派發時，八達通用戶亦大有機會可以與其他市民選用的 5 個支付工具同步「收齊錢」。

然而值得留意的，是八達通在過去的操作當中，需要市民將上一期的消費券額度用完，方可以收取最後一期款項，今年此限制持續，選用八達通的市民就有機會需要在 6 月 30 日前用完＄3000 的首期消費券，才可以在下月的 16 日領取餘下的＄2000，如未能用完，則仍要在再下一個月的 16 日方能收款。