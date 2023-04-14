Cleer ARC II 開放式藍牙耳機來自美國，既可運動用、音色也絕對出色。上一代已取得過reddot 德國紅點設計大獎，2代藍牙制式、音色水準、用料與穿戴方面都有更好體驗，香港終於引入了行貨，即刻同model 幽夜一齊開箱試玩。



點解要揀開放式？

AirPods Pro 採用入耳式設計，雖然音色更出眾、低音更強勁，那為何Apple仍然繼續生產 AirPods 2／3呢？因為開放式耳機不會閉塞用家的耳道，聽歌同時能聽到外間聲音，有很多音樂愛好者都想在運動、駕駛、以及其他日常活動期間，一邊聽歌、一邊保持與外界的互動聯繫，也喜歡零壓力的開揚感，長戴也輕鬆自然。

Cleer ARC II 開放式耳機不會閉塞用家的耳道，聽歌同時能聽到外間聲音。（鍾世傑 攝）

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開放式耳機好處：不會封閉耳道，使用時仍能與外間溝通，沒有長期配戴耳機的壓力和封塞感。特別設計的單元，令音樂的空間感更開揚自然。弱點：如開太大聲，有機會被旁人聽到你收聽的內容。



開放式耳機好處：不會封閉耳道，使用時仍能與外間溝通。

入耳式耳機好處：完全封閉耳道，既可隔音，又能減少漏音，且有足夠音壓，令低音更強勁。弱點：使用時變成「盲耳陳」，聽不到別人講話。運動時會有塞閉感，令平衡感和空間感失準。



入耳式耳機好處：既可隔音，又能減少漏音，音色出眾。（beats 官圖）

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耳掛柔軟可調角度｜長戴唔哽耳

Cleer ARC II 看上去比一般藍牙巨型，但其實它一點也不重，掛在耳仔上非常牢固；可旋轉掛耳孤度及重量分佈都經細心調節，就算fing 來fing 去做運動、追巴士都不易甩。2代的耳掛還改用柔性鈦合金記憶鋼絲，有一定彈性，幽夜有穿耳環，但沒有「哽耳」（廣東話Un耳）的不舒適感覺。

Cleer ARC II 耳掛用柔性鈦合金記憶鋼絲製成有一定彈性，有穿耳環幽夜表示沒有哽耳的不舒適感覺。（鍾世傑 攝）

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通話清晰且不怕被偷聽

另外，其巨型發聲單元的設計有指向性向耳洞，聲音直接射入耳仔內，不易向其他方向漏音。model 幽夜穿戴了Cleer ARC II 在巴士試聽歌，坐在旁邊的記者也不覺得有太嚴重的漏音。另外，雖然不建議在車廂內講電話影響他人，但我們還是試了在車上通話，旁邊的人完全聽不到耳機內的通話內容，且它使用的「第8代 cVc 智能通話降噪技術」有智能去雜音、風噪，加上32kHz超頻寬取樣，通話效果不俗。

試用Cleer ARC II在車上通話，旁邊的人完全聽不到耳機內的通話內容，通話效果不俗。（鍾世傑 攝）

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聽歌效果｜開放式耳機中敢稱靚聲

Cleer ARC II 的藍牙升級至 5.3 級，內置Qualcomm S3 智能音頻芯片，更是第一款獲得 Qualcomm Snapdragon Sound認證的開放式耳機，配對支援同樣規格的智能手機，即能使用 aptX Lossless 及 aptX Adaptive 編碼。記者個人用後感是，開放式始終有其極限，吹噓到排得住入耳式是講大話；但我喜歡它的開揚感覺，人聲樂器不會一整團塞在耳仔內，如果在非常安靜的環境，音色令人滿意，敢稱開放式耳機中數一數二好聲。

Cleer ARC II 的藍牙升級至 5.3 級，內置Qualcomm S3 智能音頻芯片。（鍾世傑 攝）

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運動版配色更Sporty

Cleer ARC II 分為 「音樂」 及 「運動」 兩個版本，它的機身新增六軸感應器、IPX5級別防水，耳機本體有8小時續航力，加上充電盒，額外提供27小時電量。兩款型號使用同一款 16.2mm 石墨烯震膜動圈單元，不過又不是說音樂版就不適合做運動，而運動版的音色也不會比音樂版特別差。記者個人認為大可不用分太多，睇配色揀機就夠。

Cleer ARC II 運動版配色更Sporty

各式運動藍牙耳機推薦

一體成型掛耳式｜Sony Float Run

Sony也有類似Cleer ARC II的掛耳式，不過就是左右耳一體成型，以U型的膠框掛在後腦位。👉（相關介紹）

藍牙5.0｜續航力：約3小時／續航力：10小時（快充15分鐘可用1小時）｜防塵/防水等級：IPX4｜重量：約33 g｜售價：$1099 （Sony）



Sony Float Run ｜售價：$1099 （Sony）（鍾世傑 攝）

骨傳導式｜Sudio B1

北歐耳機品牌Sudio首次挑戰開放式耳骨傳導耳機，不用塞耳機即能聽到音質出色的音樂，磁力無線充電+ 6 小時續航力，IPX4 防雨防汗，最適合運動使用。

藍牙5.2｜驅動單元：16mm｜續航力：6小時｜防塵/防水等級：IPX4｜售價：$599 (Streetvalue)



Sudio B1 骨傳導藍牙耳機｜售價：$599

入耳式｜Soundcore by Anker LIBERTY 4

Anker LIBERTY 4使用ACAA 3.0 同軸動圈單元（2個動圈二合一），其耳機內側有光學傳感器，配戴後能偵測各種心率、脈絡等運動健康數據。👉(相關介紹）

藍牙5.3｜ ACAA 3.0 同軸雙單體 (9.2 毫米 + 6 毫米）｜LDAC、AAC、 SBC｜電量 9 小時/ 開主動降噪後 7 小時｜充電盒28 小時／24 小時｜$1,299



Soundcore by Anker LIBERTY 4｜售價：$1,299

頭戴式｜Adidas RPT-02 SOL

Adidas RPT-02 SOL是一款光能驅動，只要有日照就能自充電的頭戴式運動耳機，部分用料採用回收塑料生產，加上太陽能真的很環保！它當然也有內置電池，絕非「太陽能電筒」，夜跑也沒問題喔。

藍牙5.2｜驅動單元：40mm｜續航力：80小時｜重量：256g｜防塵/防水等級：IPX4｜售價：＄1899



Adidas RPT-02 SOL｜售價：＄1899

半開放／半入耳式｜AirPods 3

AirPods 3 表面看來是塞入耳機，實際上它沒有耳膠，只是剛剛好「掛」在耳洞外，體積細而且播放單元非常貼近耳仔，集入耳式好聲／開放式不焗束的好處。（$1499）👉AirPods 3 評測｜空間音頻技術革新帶來更強沉浸感 卻有致命缺點