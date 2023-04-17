手機病毒｜總下載量逾億Apps被揭混入病毒、中招恐洩信用卡資料
Android 病毒｜Android 系統雖然遠較 iOS 自由，但亦做就不少保安漏洞，即使 Google 方面努力封堵，黑客仍然有辦法將各式的惡意軟件／病毒混入 Android 的生態環境當中。最近又有一惡意軟件透過 Google Play 潛入了 60 款本身具實際功能的 Apps，並累計已被下載超過 1 億次。
惡意軟件 Goldoson 潛正當 Apps 作惡、已被下載逾億次
過去威脅到 Android 手機用戶的木馬程序，有不少都是透過空殼 Apps 偽裝，再誘騙用戶下載到自己的手機當中，整個程序可能並不能提供任何功能；但早前由防毒保安軟件開發公司 McAfee 團隊發現的 Goldoson，卻被發現存在於 60 多個本身具有實際功能的合法 Apps 當中。
根據 McAfee 發表的報告指，Goldoson 潛伏在一個可供運行的程式碼庫當中，開發人員在編寫程式時可能會不知情地將其添加到開發中的 Apps 內，而由於開發出的 Apps 具有聲稱的功能，有很大機會突破 Google Play 的審查機制、成功上架。
而在用戶安裝了帶有 Goldoson 的 Apps 之後，Goldoson 就會註冊設備並從一個遠程伺服器接收所需的後續配置，以完成整組惡意軟件的組裝。據稱 Goldoson 每兩天就會被激活一次，向遠程伺服器服務器發送已安裝應用程式、地理位置歷史記錄、藍牙和 Wi-Fi 連接設備的 MAC 地址等資料。
除了有可能傳送用戶的敏感資料，如信用卡號碼、銀行密碼等等，Goldoson 可以在未經用戶同意的情況下在後台點擊廣告，進行廣告詐騙，為黑客提供金錢收入。
60 款合法 Apps 被感染需下架或更新
Goldoson 的發現表明，網絡安全威脅已經從傳統的惡意軟件轉向了更高級的攻擊，尤其是將惡意代碼注入第三方程式碼庫中的攻擊。開發人員需要更加謹慎地檢查所使用的所有庫，以確保它們是安全且沒有任何惡意代碼。
McAfee 已向 Google 通報了此事，並相應地通知了受影響的應用程式的開發人員。其中許多受影響的應用程式已被其開發人員清理，刪除了有問題的程式碼部份再上架，而亦有些未及時回應的 Apps 因未遵守商店的政策而被 Google 從 Google Play 中移除。以下為其中最多人下載的 10 個 Apps👇👇👇
L.POINT with L.PAY - 1000萬次下載
Swipe Brick Breaker - 1000萬次下載
Money Manager Expense & Budget - 1000萬次下載
GOM Player - 500萬次下載
LIVE Score, Real-Time Score - 500萬次下載
Pikicast - 500萬次下載
Compass 9: Smart Compass - 100萬次下載
GOM Audio - Music, Sync lyrics - 100萬次下載
LOTTE WORLD Magicpass - 100萬次下載
Bounce Brick Breaker - 100萬次下載
Infinite Slice - 100萬次下載
SomNote - Beautiful note app - 100萬次下載
Korea Subway Info: Metroid - 100萬次下載
👇👇👇另可按圖看 60 個 Apps 完整清單👇👇👇
病毒／惡意 Apps 4 大危險特徵
按照目前 Play Store 的審查機制，未來危險病毒 Apps 似乎仍會繼續上架，但其實這些植入惡意程序的 Apps 設計都是千篇一律，為了保護自己的個人資料，認清以下的特徵可以防患未然👇👇👇