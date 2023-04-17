Android 病毒｜Android 系統雖然遠較 iOS 自由，但亦做就不少保安漏洞，即使 Google 方面努力封堵，黑客仍然有辦法將各式的惡意軟件／病毒混入 Android 的生態環境當中。最近又有一惡意軟件透過 Google Play 潛入了 60 款本身具實際功能的 Apps，並累計已被下載超過 1 億次。



惡意軟件 Goldoson 潛正當 Apps 作惡、已被下載逾億次

過去威脅到 Android 手機用戶的木馬程序，有不少都是透過空殼 Apps 偽裝，再誘騙用戶下載到自己的手機當中，整個程序可能並不能提供任何功能；但早前由防毒保安軟件開發公司 McAfee 團隊發現的 Goldoson，卻被發現存在於 60 多個本身具有實際功能的合法 Apps 當中。

由於 Goldoson 存在於本身具有實際功能的合法 Apps 當中，用戶在下載前都難以察覺（圖 Google Play）

根據 McAfee 發表的報告指，Goldoson 潛伏在一個可供運行的程式碼庫當中，開發人員在編寫程式時可能會不知情地將其添加到開發中的 Apps 內，而由於開發出的 Apps 具有聲稱的功能，有很大機會突破 Google Play 的審查機制、成功上架。

而在用戶安裝了帶有 Goldoson 的 Apps 之後，Goldoson 就會註冊設備並從一個遠程伺服器接收所需的後續配置，以完成整組惡意軟件的組裝。據稱 Goldoson 每兩天就會被激活一次，向遠程伺服器服務器發送已安裝應用程式、地理位置歷史記錄、藍牙和 Wi-Fi 連接設備的 MAC 地址等資料。

Goldoson 每兩天就會被激活一次，向遠程伺服器服務器發送用戶手機的個人資料（圖 McAfee）

除了有可能傳送用戶的敏感資料，如信用卡號碼、銀行密碼等等，Goldoson 可以在未經用戶同意的情況下在後台點擊廣告，進行廣告詐騙，為黑客提供金錢收入。

60 款合法 Apps 被感染需下架或更新

Goldoson 的發現表明，網絡安全威脅已經從傳統的惡意軟件轉向了更高級的攻擊，尤其是將惡意代碼注入第三方程式碼庫中的攻擊。開發人員需要更加謹慎地檢查所使用的所有庫，以確保它們是安全且沒有任何惡意代碼。

McAfee 已向 Google 通報了此事，並相應地通知了受影響的應用程式的開發人員。其中許多受影響的應用程式已被其開發人員清理，刪除了有問題的程式碼部份再上架，而亦有些未及時回應的 Apps 因未遵守商店的政策而被 Google 從 Google Play 中移除。以下為其中最多人下載的 10 個 Apps👇👇👇

L.POINT with L.PAY - 1000萬次下載

Swipe Brick Breaker - 1000萬次下載

Money Manager Expense & Budget - 1000萬次下載

GOM Player - 500萬次下載

LIVE Score, Real-Time Score - 500萬次下載

Pikicast - 500萬次下載

Compass 9: Smart Compass - 100萬次下載

GOM Audio - Music, Sync lyrics - 100萬次下載

LOTTE WORLD Magicpass - 100萬次下載

Bounce Brick Breaker - 100萬次下載

Infinite Slice - 100萬次下載

SomNote - Beautiful note app - 100萬次下載

Korea Subway Info: Metroid - 100萬次下載

👇👇👇另可按圖看 60 個 Apps 完整清單👇👇👇

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病毒／惡意 Apps 4 大危險特徵

按照目前 Play Store 的審查機制，未來危險病毒 Apps 似乎仍會繼續上架，但其實這些植入惡意程序的 Apps 設計都是千篇一律，為了保護自己的個人資料，認清以下的特徵可以防患未然👇👇👇