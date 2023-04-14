消費券手機2023｜香港政府在 2023 年度再次發放消費券，雖然額度對比過去兩年減半，但相信無礙市民消費。

第一階段的＄3000 消費券將會在今星期日（4 月 16 日）注入早前已經登記的合資格戶口，如果想用消費券即時入手一部新手機的話，就可以參考一下《香港01》科技玩物記者帶來的 8 部抵玩中價手機推介。



8部抵玩中價手機推介、＄3000消費券一出即買

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【1】小米 Redmi Note 12 Pro

在不少人心目中，要買中價位又不乏性價比的手機，小米幾乎是必然首選，而其在早前推出市場的中階之作 Redmi Note 12 Pro，正是定價落在親民位置，同時配置不俗性能的機種之一，最吸引的莫過於主鏡頭採用 Sony IMX766，拍攝能力可與過去 2 年不少高階旗艦看齊，更加入了獨家的菲林濾鏡，玩味十足。

【2】小米 Redmi Note 11 Pro+

除了最新的 Redmi Note 12 系列出品，上一代中的最高階之作 Redmi Note 11 Pro+ 同樣有著不俗的性能，除了輸出十分穩定的 1.08 億主鏡頭，要在同價位中找到可以 120W 極速充電的型號，Redmi Note 11 Pro+ 就是少數選擇之一。

【3】Samsung Galaxy A34

A34 除了黑色，就是記者手上的綠、紫、銀色（蔡浩騰 攝）

如果對中國廠牌興趣不大，可以考慮一下 Samsung 於近期推出的 Galaxy A34，亮眼功能不算多，但就勝在設計穩健實用，如果只是想要一部日常用機的話，絕對可以考慮。

【4】Honor X9a

Honor X9a 將推出黑、青、銀三種機身顏色選擇（蔡浩騰 攝）

不少平價機在外型設計上都傾向「將貨就價」，但 Honor 月前推出的 X9a 就在外型上下了不少心機，除了造型似足貴價手機之外，Honor 又強調 X9a 的屏幕玻璃經過特別強化，厚度達到 0.65mm 厚，對比一般只有 0.5mm 的手機更為堅固耐用，官方甚至稱其可以與 Corning Gorilla Glass 與 華為最新研發的昆侖玻璃比肩。

【5】OPPO A78

OPPO A78（圖 OPPO）

中國廠出品、符合＄3000 預算以下的手機選擇不少，但 OPPO 早前推出的 A78 價格就更為親民，在＄2000 以下的價位帶來大芒、大電以及不俗的中階處理性能，買完還有＄1000 消費券可以繼續使用。

OPPO Reno8

順帶一提，OPPO 方面亦正有消費券推廣，旗艦級的 OPPO Reno 8 大減至＄3,299，利用今次的＄3000 消費券補一點錢就買得到了。

【6】Nokia XR20

通過 MIL-STD-810H 美國軍規認證的 XR20，些少水珠當然不會構成任何問題（蔡浩騰 攝）

不少過季手機型號趁著消費券都減價清貨，其中就包括有 Nokia 旗下罕見的三防 5G 之作 XR20，目前減至＄3000 有找了。XR20 在擁有 MIL-STD-810H 防護規格的同時，仍然保持大芒兼纖薄的外型，沒有像其他擁有同樣認證的手機一般累贅，算是近年罕見的同類機種。

【7】Nothing Phone(1)

上年度以閃燈機背引起不少話題的 Nothing Phone(1)，據說將會在近期推出續作，而各大零售渠道亦趁勢劈價至＄2750 左右清貨，考慮到其外型、性能皆不俗，消費券到手之後值得考慮。

【8】Sony Xperia 10 IV

Sony 近年的三機陣容中，Xperia 10 往往是最平價的中階機種，在 2022 年上市的 Xperia 10 IV，電量加大不少，配合十分迷你的機身，續航力不俗，目前價格亦回落至＄2500 左右，正是入手的合理時機。