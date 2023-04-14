消費券2023｜＄3000即買小米／Samsung／Nokia　8部抵玩手機推介

撰文：蔡浩騰
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消費券手機2023｜香港政府在 2023 年度再次發放消費券，雖然額度對比過去兩年減半，但相信無礙市民消費。
第一階段的＄3000 消費券將會在今星期日（4 月 16 日）注入早前已經登記的合資格戶口，如果想用消費券即時入手一部新手機的話，就可以參考一下《香港01》科技玩物記者帶來的 8 部抵玩中價手機推介。

8部抵玩中價手機推介、＄3000消費券一出即買

+4

【1】小米 Redmi Note 12 Pro

在不少人心目中，要買中價位又不乏性價比的手機，小米幾乎是必然首選，而其在早前推出市場的中階之作 Redmi Note 12 Pro，正是定價落在親民位置，同時配置不俗性能的機種之一，最吸引的莫過於主鏡頭採用 Sony IMX766，拍攝能力可與過去 2 年不少高階旗艦看齊，更加入了獨家的菲林濾鏡，玩味十足。

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【2】小米 Redmi Note 11 Pro+

除了最新的 Redmi Note 12 系列出品，上一代中的最高階之作 Redmi Note 11 Pro+ 同樣有著不俗的性能，除了輸出十分穩定的 1.08 億主鏡頭，要在同價位中找到可以 120W 極速充電的型號，Redmi Note 11 Pro+ 就是少數選擇之一。

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【3】Samsung Galaxy A34

A34 除了黑色，就是記者手上的綠、紫、銀色（蔡浩騰 攝）

如果對中國廠牌興趣不大，可以考慮一下 Samsung 於近期推出的 Galaxy A34，亮眼功能不算多，但就勝在設計穩健實用，如果只是想要一部日常用機的話，絕對可以考慮。

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【4】Honor X9a

Honor X9a 將推出黑、青、銀三種機身顏色選擇（蔡浩騰 攝）

不少平價機在外型設計上都傾向「將貨就價」，但 Honor 月前推出的 X9a 就在外型上下了不少心機，除了造型似足貴價手機之外，Honor 又強調 X9a 的屏幕玻璃經過特別強化，厚度達到 0.65mm 厚，對比一般只有 0.5mm 的手機更為堅固耐用，官方甚至稱其可以與 Corning Gorilla Glass 與 華為最新研發的昆侖玻璃比肩。

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【5】OPPO A78

OPPO A78（圖 OPPO）

中國廠出品、符合＄3000 預算以下的手機選擇不少，但 OPPO 早前推出的 A78 價格就更為親民，在＄2000 以下的價位帶來大芒、大電以及不俗的中階處理性能，買完還有＄1000 消費券可以繼續使用。

OPPO Reno8

順帶一提，OPPO 方面亦正有消費券推廣，旗艦級的 OPPO Reno 8 大減至＄3,299，利用今次的＄3000 消費券補一點錢就買得到了。

【6】Nokia XR20

通過 MIL-STD-810H 美國軍規認證的 XR20，些少水珠當然不會構成任何問題（蔡浩騰 攝）

不少過季手機型號趁著消費券都減價清貨，其中就包括有 Nokia 旗下罕見的三防 5G 之作 XR20，目前減至＄3000 有找了。XR20 在擁有 MIL-STD-810H 防護規格的同時，仍然保持大芒兼纖薄的外型，沒有像其他擁有同樣認證的手機一般累贅，算是近年罕見的同類機種。

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【7】Nothing Phone(1)

上年度以閃燈機背引起不少話題的 Nothing Phone(1)，據說將會在近期推出續作，而各大零售渠道亦趁勢劈價至＄2750 左右清貨，考慮到其外型、性能皆不俗，消費券到手之後值得考慮。

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【8】Sony Xperia 10 IV

Sony 近年的三機陣容中，Xperia 10 往往是最平價的中階機種，在 2022 年上市的 Xperia 10 IV，電量加大不少，配合十分迷你的機身，續航力不俗，目前價格亦回落至＄2500 左右，正是入手的合理時機。

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2023年消費券的總額是多少？

＄5000，共分兩期發放，發放日期等安排可見此文章

2023年消費券、八達通需要分期收取嗎？

2023 年消費券首期為＄3000，理論上八達通的限額可以滿足收款需求，但仍有一因素可能會成阻礙，詳情見此文章。

2023年消費券可以用甚麼支付工具收取？

－AliPay HK
－WeChat Pay
－八達通
－Tap&Go 拍住賞
－BoCPay
－PayMe

2023年消費券有甚麼購物優惠？

超市（如AEON、百佳、惠康、一田...）、便利店（OK、7-11...）、食店（大家樂）等，都有跟消費券相關優惠，詳情請參考此文章

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